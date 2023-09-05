Минус еще одна гаубица врага: ССО показали, как уничтожили российскую Д-30
Источник:Силы специальных операций ВСУ
Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать технику врага на временно оккупированных территориях нашего государства. Так, военные из Сил специальных операций рассказали, что им удалось уничтожить вражескую гаубицу Д-30.
Это оружие оккупантов наши защитники смогли "отминуснуть" с помощью беспилотного разведывательного авиационного комплекса. Таким образом, гаубица врага превратилась в пепелище.
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ССО уничтожили российскую гаубицу Д-30
Украинские военные рассказали, что во время проведения аэроразведки операторы Сил специальных операций обнаружили позиции вражеской артиллерии. Именно поэтому они приняли решение об уничтожении этого вражеского оружия.
Для ликвидации Д-30 наши защитники подготовили беспилотный разведывательный авиационный комплекс, поразивший враждебную цель. На кадрах можно увидеть, как наши бойцы поразили эту вражескую гаубицу.
ССО поразили вражескую Д-30: смотрите видео
В результате использования ударных БПАК цель успешно уничтожена,
– подытожили в ССО.
Напоследок украинские военные подчеркнули, что они идут дальше и будут уничтожать еще большее количество вражеского оружия, пока оно не будет представлять угрозу нашему государству и гражданам.
Россияне имеют безумные потери в личном составе и технике
- Украинские защитники 5 сентября сообщили, что за предыдущие сутки удалось уничтожить еще 560 российских захватчиков. Таким образом, потери оккупантов в личном составе превысили уже более 265 тысяч человек.
- В конце концов страдают бешеные потери россияне и среди техники. Да, украинские солдаты смогли уничтожить более трех десятков вражеской артиллерии и столько же российских беспилотников и российской бронетехники.
- Днем ранее россияне имели потери и в своей авиации. Да, в Азовском море утонул российский вертолет Ка-52, в то же время экипаж, находившийся на этом воздушном судне, якобы удалось спасти.
- Кроме того, наши военно-морские силы прокомментировали уничтожение вражеского катера "Тунец". Так, спикер ВМС Дмитрий Плетенчук назвал это мероприятием по очистке прибрежных территорий в акватории Черного моря от российских захватчиков.