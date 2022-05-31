Гауляйтер Данильченко после взрыва в Мелитополе хочет уйти в отставку, – СМИ

Колаборантка Галина Данильченко, которой в Кремле отвели роль так называемого "начальника военно-гражданской администрации Мелитополя", решила уйти в отставку. Гауляйтерка отказалась от своей должности после произошедшего 30 мая взрыва в Мелитополе.

Гауляйтер боится за свою жизнь

Местные СМИ сообщаются, что произошедший в Мелитополе взрыв привел к переполоху в лагере коллаборантов. Гауляйтер Галина Данильченко отказывается от должности так называемого "начальника военно-гражданской администрации", ведь боится за свою жизнь.

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Сообщается, что Данильченко предложили уволиться при одном условии – она покажется украинским спецслужбам.

После этого Галина Данильченко поздно вечером 30 мая вышла в эфир и прочла все, что ей написали кремлевские пропагандисты с ФСБшниками,

– говорится в сообщении.

Жертвой взрыва могла стать гауляйтер Данильченко

По данным журналистов, жертвой взрыва в Мелитополе могла стать именно Данильченко. За автомобилем, который взорвался вблизи ТЦ "Квартал", двигался автомобиль с Галиной Данильченко.

Сообщается, что в канализационном люке за кафе Шторм была заложена взрывчатка, которая сработала во время движения Mercedes. По данным источника, взрывчатка назначалась гауляйтеру Евгению Балицкому.

Журналисты предполагают, что коллаборанты решили избавиться от Галины Данильченко как "отработанного материала". Поэтому подрыв самодельного взрывного устройства, как констатировали местные СМИ, является результатом разборок внутри российских структур.

Добавим, что партизаны в Мелитополе уже передают "привет" гауляйтерке Данильченко. Красочное фото предательницы висит на электрическом столбе.



Партизаны в Мелитополе передают "привет" Данильченко / Фото "Думская"

Что известно о взрыве в Мелитополе

Утром 30 мая в центре Мелитополя раздался мощный взрыв в районе ТЦ "Квартал". Взрыв произошел недалеко от так называемой военно-гражданской администрации коллаборантов и дома фейкового "губернатора" Евгения Балицкого.

Сообщалось, что в результате взрыва в Мелитополе ранены . Вероятно, среди раненых племянница гауляйтера области – Евгения Зайцева.

По одной из версий, взрыв мог быть попыткой покушения на Балицкого. После этого российские кафиры в Мелитополе начали стягивать свою военную технику в центр города.

Российские оккупационные власти обвинили Украину в террористическом акте.

К сведению – появились новые детали взрыва в Мелитополе: смотрите видео