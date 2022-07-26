ЕС согласовал чрезвычайный план по сокращению потребления газа

Европа и весь цивилизованный мир увидели наконец подлинное лицо россии. Теперь они пытаются сократить зависимость от нее до минимума.

Страны Европейского Союза уже согласовали чрезвычайный план сокращения потребления газа. Специальная встреча министров, на которой его должны утвердить, состоится сегодня, 26 июля, в Брюсселе.

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Какая цель нового плана

Главное в этой стратегии – снизить риски, которые могут возникнуть из-за полного прекращения поставок газа из россии.

По словам дипломатов, план Еврокомиссии предусматривает сокращение национального потребления газа в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года на 15 процентов.

Могут объявить тревогу в рамках ЕС, если возникнет большой дефицит газовых поставок. Должны еще обязательно установить целевые показатели для экономии потребления газа. По сравнению с первым проектом Еврокомиссии, барьеры для этих показателей теперь повысили, а количество возможных исключений из плана увеличили.

Газовый шантаж путина

кремль использует против стран Европы газовый шантаж. Есть угроза, что поставки могут быть отключены в неожиданный момент. Президент Украины Владимир Зеленский обращал внимание, что он не прекратится, поэтому Европа должна бить по россии в ответ жесткими санкциями.

Зеленский также отмечал, что россия делает все, чтобы европейцам было тяжело подготовиться к зиме. Им безразлично, что будет с людьми, как они будут страдать – от голода из-за блокирования портов или от зимних холодов и бедности. Поэтому нужно делать все, чтобы ограничить российские доходы не только от газа и нефти, но и всего прочего.

В то же время российский "газпром" уже заявил, что уменьшит снабжение "Северным потоком-1" еще на половину. Теперь мощность будет составлять всего 20%. Уменьшение будет уже с 27 июля. Причиной назвали – истечение срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

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