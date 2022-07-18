Друг Украины в ЕС нанесет болезненный удар по амбициям кремля и ускорит падение его режима

Война в Украине, развязанная россией, показала, насколько опасно ставить экономику в зависимость от поставок газа и нефти из страны-агрессора. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Выбитый "меч" из рук россии

Ведь такие проекты как "северный поток-2" могут быть использованы в качестве геополитического оружия, чтобы держать всю Центрально-Восточную Европу под своим контролем.

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И действительно, как только прозвучали с Запада голоса, осуждающие российскую агрессию, и оглашение столицами свободного мира о приостановлении открытия "северного потока-2", кремль мгновенно отреагировал, пригрозив неоднократным повышением цен на газ.

Республика Польша, понимая риски, уже давно пытается стать независимой от поставок энергоносителей из россии. Это должно быть достигнуто, в частности, благодаря газопроводу Baltic Pipe, через который газ из Норвегии будет поступать в эту страну.

Следует отметить, что ареал Северного моря является, без преувеличения, газовым хабом, местом пересечения множества газопроводов в разных направлениях от Великобритании и Норвегии до Германии и Нидерландов. Также в водоеме есть многочисленные залежи голубого топлива.

На фоне газовых шантажей, перманентно осуществляемых рф, к которым из недавних стоит отнести указ владимира путина об оплате за российский газ в рублях, что привело к приостановке "газпромом" поставок голубого топлива, в частности в Польшу, для Варшавы встала одна из важнейших задач – связать страну с месторождениями Северного моря таким образом, чтобы национальная экономика могла эффективно использовать связанные с этим доходы.

Поэтому пока на российском газопроводе "северный поток" начались плановые работы, с полной остановкой из-за него поставок газа в Германию, оператор Gaz-System – стратегическая компания, отвечающая за транспортировку природного газа и управление важнейшими газопроводами в Польше – завершила технический ввод в эксплуатацию 41 километра газопровода "Нехоже – Плоты". Указанный участок является основным частным проектом Baltic Pipe, соединяющим морскую часть газопровода с национальной транспортной системой Польши.

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Польский гигант

В целом Baltic Pipe состоит из пяти основных компонентов: газопровода по дну Северного моря, расширенной газотранспортной системы в Дании, газокомпрессорной станции на побережье даyского острова Зеландия, газопровода по дну Балтийского моря между Данией и Польшей и расширенной польской газотранспортной системы. За первые три отвечает Energinet, а за два других – Gaz-System.

Самый длинный сухопутный участок Baltic Pipe уже проложили. Следующим этапом должна быть газификация и ввод в эксплуатацию. Параллельно ведутся работы по строительству приемного терминала в Конажево и готовится подключение к морской части газопровода.

Как сообщил 14 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, уже заключены контракты на транспортировку газа через Baltic Pipe. В этом году он должен составить 5 миллиардов кубометров, а в 2023 – 10 миллиардов кубометров.

Глава правительства подчеркнул, что сегодня Польша является "газовой суверенной" страной.

Наверное, он прав. Ведь в то время, когда Берлин заключал газовые контракты с москвой, одним из первых шагов к энергонезависимости правительства "Права и справедливости" после выборов 2015 года было как раз решение о строительстве газопровода Baltic Pipe, направленного на создание нового коридора поставок газа на европейский рынок, с возможностью транспортировки газа из Норвегии на рынки Дании и Польши, а также конечным потребителям в соседних государствах, учитывая Украину.

Впрочем, это не все. С 1 мая 2022 года между Польшей и Литвой заработал интерконнектор магистрального газопровода GIPL, который присоединил страны Балтии через Сувалкский коридор к европейскому газовому рынку. До конца сентября ежегодная техническая пропускная способность газопровода в направлении Литвы будет составлять 2 миллиарда кубометров, а в сторону Польши – примерно 1,9 миллиарда кубометров (около 10% годовой потребности Польши). В конечном итоге ежегодная пропускная способность газопровода составит 2,5 миллиарда кубометров в Литву и 2 миллиарда кубометров в сторону Польши.

Этот газопровод является интерконнектором между Польшей и Литвой, а также готовым ответом на очередную попытку газового шантажа россии.

– заявил президент Польши Анджей Дуда во время открытия.

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Показательно, что контракт на строительство этого газопровода был подписан тогда, когда и решили построить газопровод Baltic Pipe – в 2015 году. Строительство GIPL софинансировано средствами Европейского Союза – в рамках финансового инструмента Connecting Europe.

Более того, денонсация в мае Варшавой межправительственного газового соглашения на поставку газа из россии (в ответ на остановку москвой поставки газа в Польшу) позволит использование польского участка газопровода "Ямал – Европа", по которому велась транспортировка российского газа, для поставки голубого топлива из Германии.

Следует упомянуть и о расширении СПГ-терминала в Свиноуйске, входящем в европейский список проектов общего интереса. Этот список включает в себя инвестиции, имеющие особое значение для повышения безопасности и степени диверсификации поставок природного газа в Европе.

Удачный момент для решающего удара

Указанная инвестиция осуществляется в два этапа. Первый состоит в увеличении имеющихся мощностей, в том числе двух регазификаторов SCV (Submerged Combustion Vaporiser). На втором этапе происходит строительство третьего резервуара, который будет немного больше двух уже существующих – объемом 180 тысяч кубометров сжиженного природного газа (всего три резервуара будут вмещать 500 тысяч кубометров). Терминал в скором времени сможет предоставлять до 6,2 миллиарда кубометров газа в год, что является очень весомым показателем.

Итак, пока в Германии опасаются, что россия будет затягивать возобновление поставок, чтобы оказывать на нее давление, а правительство Венгрии, например, из-за роста цен на топливо и энергоносители, объявило чрезвычайное положение в энергетике, Республика Польша шаг за шагом воплощает политику независимости от российского голубого ресурса, с перспективой превращения в региональный газовый хаб.

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Есть надежда, что Украина воспользуется возможностью, чтобы в обозримом будущем беспрепятственно и в достаточных объемах получать газ для своих нужд от западных соседей.

Ситуация однозначно нанесет болезненный удар по амбициям кремля. Ведь энергетический сектор является одним из главных столбов российской экспансионистской политики, уничтожение которого однозначно ускорит падение агрессивного человеконенавистнического режима ради блага как региона Центрально-Восточной Европы, так и всего цивилизованного мира.

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