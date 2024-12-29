Попали в слабое место: способна ли Словакия реализовать свой газовый шантаж относительно Украины

Украина заявила, что не будет продлевать соглашение на транзит российского газа через свою территорию. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожает, что страна может прекратить поставки резервной электроэнергии в Украину. Россия, Словакия и Венгрия волнуются из-за такого решения нашего государства.

Очевидно, Украина своим решением о прекращении транзита российского газа попала в слабое место этих трех стран. Такое мнение 24 Каналу озвучил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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"Решение президента Украины о прекращении транзита российского газа попало в чувствительное место этого тройного антиевропейского союза – России, Словакии и Венгрии. Поэтому они очень засуетились, заволновались о своем будущем", – сказал он.

Последствия для Украины

Владимир Омельченко отметил, что единственное правильное решение – это прекращение транзита российского газа в Европу. Потому что с помощью этого Россия получала примерно 6 миллиардов евро ежегодно, значительная часть этих средств шла на войну против Украины.

Также через поставки энергоносителей в Венгрию и Словакию поддерживались пророссийские политики, которые делали все возможное, чтобы не предоставлять Украине ни финансовую, ни военную помощь, тормозить продвижение Украины в Европейский Союз. Прекращение транзита решает эти проблемы.

Какие будут последствия для Украины? Думаю, последствий никаких. Потому что Украина давно уже готовилась к этой ситуации. Наша газотранспортная система готова ко всем сценариям работы в безтранзитном режиме. Поэтому больших проблем я здесь не вижу,

– подчеркнул директор энергетических программ Центра Разумкова.

Однако, по его словам, нет никакой альтернативы. Кремлевский диктатор Владимир Путин мечтает, чтобы Украина вела с ним прямые переговоры со слабой позиции, просила о транзите. Тогда он мог бы навязать любые условия, не только экономические, но и политические. Украина не должна давать такую возможность агрессору.

"Кроме того, никакого альтернативного газа, кроме российского, по российским трубам, не может быть. Это все иллюзии. Поскольку прежде всего азербайджанский, о котором говорили, его нет, он весь расписан по контрактам с другими маршрутами", – объяснил Омельченко.

Также Россия никогда не пропустит через свою газотранспортную систему газ другой страны. Им нужно реализовывать свой газ, ведь у россиян большие проблемы.

Аргументы Украины

Директор энергетических программ Центра Разумкова отметил, что единственная причина прекращения транзита – это российская агрессия. У Украины нет других вариантов. Однако Роберт Фицо этого не хочет понимать. Важно, что правительство ни одной страны не имеет права давать команды прекращать поставки электрической энергии в Украину.

Такой шантаж говорит о том, что Фицо, его правительство полностью стало на сторону России в ее агрессии. Он, правительство ни одной страны не имеет права давать команды прекращать поставки электрической энергии в Украину. Потому что это противоречит законодательству Европейского Союза, противоречит соглашению между Украиной и Европейским Союзом об ассоциации,

– отметил он.

Европейский комиссар заявлял, что все страны могут отказаться от российского газа. В частности, и Словакия. Ранее в Словакии было проевропейское правительство, которое наработало соответствующие контракты из альтернативных источников. Роберт Фицо сфокусировался именно на российском газе.

Если Словакия прекратит поставки резервной электроэнергии в Украину, это будет нарушением европейского законодательства. Только ENTSO-E, европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, имеет право предоставлять лимиты на поставки электрической энергии в Украину или другие страны.

"Кроме того, Украина имеет свои аргументы. В случае, если Фицо вмешается незаконными действиями в поставки электрической энергии в Украину, в нашем государстве возникнет дефицит электрической энергии дополнительный, мы не сможем транспортировать по нефтепроводу "Дружба" нефть в Словакию и Венгрию, поскольку все нефтеперекачивающие станции питаются с помощью электрической энергии", – объяснил Омельченко.

Поэтому если Роберт Фицо пойдет ограничения поставок электрической энергии из Европейского Союза в Украину, наша страна будет вынуждена прекратить транзит нефти в Венгрию и Словакию из-за дефицита электрической энергии.

Напомним, 1 января 2025 года заканчивается контракт по транзиту российского газа через территорию Украины. Украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что Украина не будет давать возможностей России в дальнейшем зарабатывать на передаче газа другим странам. В ответ Роберт Фицо заявил, что Братислава может рассмотреть возможность введения "взаимных мер" против Украины. В частности, это может быть остановка резервных поставок электроэнергии Украине.