"Газпром" признал, что не успеет запустить поставки по "Северному потоку-2" с октября

В России признали, что не начнут поставки газа по "Северному потоку-2" в октябре. Эту информацию предоставили в российском "Газпроме".

Предварительно СМИ писали о вероятном начале поставок с 1 октября. В компании же 15 сентября заверили, что этого не случится.+

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По "Северному потоку-2" не начнут поставки с октября

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, отвечая на вопросы журналистов, опроверг информацию о начале поставок по "Северному потоку-2".

Нет. 1 октября поставки еще не начнутся,

– заявил Миллер.

Кстати, причина заключается в том, что немецкая сторона только получила заявку на его сертификацию.

Последние новости о запуске "Северного потока-2"

10 сентября российский "Газпром" заявил, что завершил строительство скандального газопровода "Северный поток-2". Именно тогда СМИ писали, что его могут запустить уже с 1 октября.

Штаты заверили, что будут продолжать работать над сдерживанием политического влияния газопровода.

В офисе Президента считают, что обещания следует закрепить в документах. Руководитель ОП Андрей Ермак сказал, что вопрос российского проекта следует рассматривать в нормандском формате.