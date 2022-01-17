ГБР опубликовало полную схему "угольного дела", в котором подозревают Порошенко и Медведчука
Источник:ГБР
Следователи обнародовали схему угольного дела, в котором фигурируют пятый президент Петр Порошенко и кум Путина Виктор Медведчук. В Государственном бюро расследований утверждают, что подозреваемые действовали в сговоре и способствовали деятельности террористов.
По информации ГБР, российское руководство привлекло Медведчука к делу в октябре 2014 года. Тот якобы решил договориться с Порошенко, который как президент имел возможности влияния на вертикали исполнительной и законодательной власти.
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В августе – октябре 2014 года украинское правительство принимало меры, направленные на диверсификацию источников поставок угля. Это могло бы обеспечить энергетическую безопасность и независимость страны. Однако эти усилия свели на нет, как говорят следователи, участники схемы.
Роль Медведчука
Российские политики вместе с Медведчуком якобы разработали план – создать в условиях отопительного сезона искусственный дефицит угля для нужд украинских энергогенерирующих предприятий. Для этого Москва ограничила поставки угля в Украину со своей территории по еще действующим договорам купли-продажи. Прекратить ограничения должны были только при условии начала поставки угля с временно оккупированных территорий.
Главный коммуникатор
Медведчук взял на себя функцию коммуникатора – общался с Россией и боевиками. Кум Путина согласовывал свои действия с высшим политическим руководством России и докладывал в Москву кураторам о ходе событий и реализации плана.
С ноября 2014 года по январь 2015 года Медведчук начал организовывать систему приобретения угля у предприятий, имущество которых находится в собственности и под контролем террористов с оккупированных территорий.
В ноябре – декабре 2014 года и январе 2015 года постоянно сообщал российским кураторам, акцентируя внимание на эффективности блокирования поставок российского угля.
Роль Порошенко
Зато Порошенко вроде бы оставил за собой управленческие и кадровые вопросы, а в случае необходимости – административное влияние. Для этого 4 ноября 2014 года президент инициировал заседание СНБО о неотложных мерах по устойчивому проведению отопительного сезона 2014 – 2015 года.
На заседании Порошенко якобы выразил сомнения относительно качества угля, который завезли из Южно-Африканской Республики. Генпрокуратуре и МВД политик якобы дал устное поручение проверить контракт. Также, по словам ГБР, Порошенко настоял на прекращении контракта с компанией "Steel Mont Trading Ltd" и остановить отгрузки для нужд ПАО "Центрэнерго".
Кроме того, Порошенко, мол, способствовал назначению на пост министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина.
Что сделал Демчишин
В свою очередь Демчишин, по информации следователей, тоже способствовал реализации схемы. Важно, что он отменил все решения предшественника, которые ставили работу предприятий на оккупированных территориях и сотрудничество с ними под сомнение.
Заключение следователей
В ГБР считают, что, по предварительному сговору, Порошенко, Медведчук и Демчишин способствовали боевикам, обеспечивая приобретение угля у подконтрольных им предприятий за государственные деньги.
В результате энергетическую отрасль поставили в зависимость от России и террористов из оккупированных территорий. Страна-агрессор получила более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины. Поэтому Москва продолжала вести подрывную деятельность против Киева.
Что известно о возвращении Порошенко
- 17 января пятый украинский президент прилетел в Киев из Варшавы, где находился около месяца. Политик выехал туда перед тем, как его вызвали в ГБР.
- Политик рассказывал, что проводил за границей встречи, которые планировал еще раньше. При этом, в ГБР утверждают, что он приобрел билеты на самолет уже после вручения повестки.
- Когда Порошенко проходил в аэропорту паспортный контроль, его встретили следователи ГБР. Пограничники забрали его паспорт, но потом вернули.
- После этого нардеп поехал в Печерский райсуд Киева. Там ему избирают меру пресечения.
- Прокуроры просят для Порошенко арест с возможностью залога в 1 миллиард гривен
Рассмотрение дела Порошенко: прямой эфир из-под суда