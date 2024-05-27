Обстоятельства прорыва границы в Харьковской области: в ГБР прокомментировали детали расследования
Источник:ГБР
На Харьковщине 10 мая 2024 года врагу удалось прорвать оборону украинских защитников. Предварительно ГБР квалифицировало это дело как самовольное оставление поля боя и халатное отношение к военной службе.
Тогда оккупантам во время штурмов украинских позиций удалось прорвать первый эшелон обороны и захватить несколько населенных пунктов Харьковской области.
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ГБР проверяет уровень обеспечения ВСУ и возведение фортификационных сооружений
В рамках досудебного расследования ГБР проверяет уровень обеспечения и укомплектования личным составом частей ВСУ, строительство фортификационных сооружений и взаимодействие между военными. Также Бюро проверяет действия руководства Харьковщины "в ходе наступательных действий противника, до и после них". Кроме этого, следователи исследуют возможные факты безосновательного оставления позиций некоторыми украинскими подразделениями.
"Учитывая резонансность производства, к расследованию привлечены лучшие следователи и руководство Главного следственного управления ГБР, происходит плотное взаимодействие с оперативными подразделениями СБУ. А также полная коммуникация и поддержка со стороны Генерального штаба ВСУ, ОТГ "Харьков" и ОСГВ "Хортица", – уверяют в ГБР.
Следствие уже установило поминутное развитие событий. Сейчас ведется ряд важных экспертиз.
Предварительная квалификация – самовольное оставление поля боя и халатное отношение к военной службе,
– пишут в ГБР.
Там также добавили, что все процессуальные действия проводятся "с учетом реальной обстановки в местах дислокации подразделений и без ущерба для выполнения ими боевых задач".
Ситуация на Харьковщине: последние новости
- До воскресенья, 26 мая, ситуация на Харьковщине стабилизировалась. Украинской армии удалось остановить российское наступление.
- Впрочем, наращивание российских сил на границе с Украиной продолжается. А майское наступление на Харьковщину военно-политический обозреватель Александр Коваленко называет "первым этапом".
- Также стало известно, что к наступлению на Харьковском направлении россияне привлекли заключенных, военных с Купянского направления, африканский корпус из бывших вагнеровцев и кадыровцев.
- Кроме того, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что Россия может пойти в наступление на Харьковщину со стороны Сумской области. В частности, он сообщил, что во время последнего наступления вражеские войска также должны были бы заходить по Золочевской общине, и сейчас власть прорабатывает такой вариант наступления россиян.