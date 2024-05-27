Обстоятельства прорыва границы в Харьковской области: в ГБР прокомментировали детали расследования

На Харьковщине 10 мая 2024 года врагу удалось прорвать оборону украинских защитников. Предварительно ГБР квалифицировало это дело как самовольное оставление поля боя и халатное отношение к военной службе.

Тогда оккупантам во время штурмов украинских позиций удалось прорвать первый эшелон обороны и захватить несколько населенных пунктов Харьковской области.

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ГБР проверяет уровень обеспечения ВСУ и возведение фортификационных сооружений

В рамках досудебного расследования ГБР проверяет уровень обеспечения и укомплектования личным составом частей ВСУ, строительство фортификационных сооружений и взаимодействие между военными. Также Бюро проверяет действия руководства Харьковщины "в ходе наступательных действий противника, до и после них". Кроме этого, следователи исследуют возможные факты безосновательного оставления позиций некоторыми украинскими подразделениями.

"Учитывая резонансность производства, к расследованию привлечены лучшие следователи и руководство Главного следственного управления ГБР, происходит плотное взаимодействие с оперативными подразделениями СБУ. А также полная коммуникация и поддержка со стороны Генерального штаба ВСУ, ОТГ "Харьков" и ОСГВ "Хортица", – уверяют в ГБР.

Следствие уже установило поминутное развитие событий. Сейчас ведется ряд важных экспертиз.

Предварительная квалификация – самовольное оставление поля боя и халатное отношение к военной службе,

– пишут в ГБР.

Там также добавили, что все процессуальные действия проводятся "с учетом реальной обстановки в местах дислокации подразделений и без ущерба для выполнения ими боевых задач".

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