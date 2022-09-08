Военные ВСУ сказали, где россиянам больше всего досталось с 24 февраля

ВСУ уверенно уничтожают врага. Украинские бойцы прямо с фронта рассказали о том, где именно оккупанты с начала российского вторжения в Украину понесли наибольшие потери.

Ответ украинских воинов 24-го каналу озвучил общественный деятель, военнослужащий ВСУ и спикер InformNapalm Михаил Макарук. Он сейчас находится прямо на фронте.

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Во время стрима, транслировавшегося на ютубе 24 канала, Макарук спросил у собратьев, где, по их мнению, за более чем 6 месяцев войны оккупантам больше всего "досталось на орехи".

Бойцы ВСУ назвали место, где больше всего досталось оккупантам

Он резюмировал ответы украинских воинов.

Это Киевская область. Это говорят специалисты, которые приложили к этому свои способности и профессиональное мастерство. Говорят, что в Киевской области и под Харьковом, – процитировал представитель InformNapalm.

Военнослужащий ВСУ подчеркнул, что наибольшее поражение и потери российские захватчики понесли именно в Киевской области.

"Грибы под Киевом будут хорошие"

Макарук намекнул, что многие оккупанты стали "удобрением" для украинской земли.

К сожалению, под Киевом грибы в этом году собирать не будут (из-за опасности заминирования лесов – 24 канал). Но я гарантирую, что через несколько лет грибы там будут хорошие,

– сказал военнослужащий ВСУ.

Также Макарук добавил, что в этом году не рекомендуется есть раков из Киевского водохранилища и Киевского моря.

"Кто его знает, что ели эти оккупанты перед тем, как стать кормом", – заметил Макарук.

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