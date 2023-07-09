Гуменюк допустила, где на Юге ВСУ смогут использовать кассетные боеприпасы

То, что США предоставили Украине кассетные боеприпасы, свидетельствует о высоком уровне доверия нашей армии. Союзники понимают, что ВСУ будут использовать эти снаряды максимально соблюдая международное право.

Эти снаряды будут использовать на открытых территориях

Кассетные боеприпасы используют для того чтобы правильно выставить баланс сил. Об этом пресс-секретарь ОК "Юг" заявила в эфире национального телемарафона, сообщает 24 Канал.

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Гуменюк подчеркнула, что это оружие важно для нашего войска. Мы имеем дело с армией, которая превышает нас по количеству. Население страны-террористки вообще в 5 раз больше, чем у Украины.

По словам спикера ОК "Юг", скорее всего использование этих снарядов будет присуще открытым территориям. Там, где будут вестись боевые действия за конкретные территории и продвижение километража.

Что касается нашей линии фронта прямо сейчас – это река Днепр. Ее особенность состоит в том, чтобы сохранить местное население, которое есть на той стороне, но выбить врага как можно дальше,

– рассказала Гуменюк.

В то же время она добавила, что для нас сейчас важнее высокоточное оружие, которое позволит уничтожать только оккупантов.

Важно Стрелять можно в пять раз меньше: кассетные снаряды существенно помогут во время наступления

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