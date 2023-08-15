Соблазн арестовать Путина очень велик: решится ли глава Кремля поехать к Эрдогану

Возможный визит кремлевского диктатора Владимира Путина в Турцию вызывает множество сомнений. И вот недавно турецкое издание заявило, что узурпатор не приедет в Анкару, однако все же встреча с Реджепом Эрдоганом состоится.

Вероятно президент Турции приедет в Россию, где и встретится с бункерным. Российский политолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что Путин боится и слишком ценит себя, поэтому не рискнет поехать в страну НАТО.

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"Еще пол года назад, когда меня спрашивали, боится ли Путин я так уверенно не мог говорить и искал другие объяснения, почему он не ездит на фронт. Сейчас я все больше склоняюсь к тому, особенно после пригожинского мятежа, что он боится", – отметил российский политолог.

Решится ли Эрдоган арестовать Путина: смотрите видео

Спаситель человечества от сумасшедшего маньяка

Сложно представить, какие гарантии может дать диктатору Эрдоган, чтобы он ему поверил, ведь соблазн арестовать Путина велик. Если бы президент Турции все же сделал это, даже сложно представить как укрепилась бы его позиция в мире.

Фактически он был бы спасителем человечества от безумного маньяка. Представьте, что кто-то во время Второй мировой войны арестовал Адольфа Гитлера,

– сказал Галлямов

Для того чтобы подкрепить российский пропагандистский дискурс Путину, нужно ехать в Турцию. Таким образом, диктатор продемонстрирует то, что он не в изоляции и ему безразличен ордер Международного уголовного суда.

Встреча Путина с Эрдоганом: последние новости

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на возможную встречу Владимира Путина с президентом Реджепом Эрдоганом. Таким визитом российский диктатор, вероятно, хочет показать "зависимость" Турции от России.

Одной из тем встречи Путина и Эрдогана может стать возобновление зерновой сделки. Турецкого президента считают одним из тех, кто может повлиять на диктатора.

По словам руководителя аналитического центра "Башня" Валерия Клочко, президент Турции действует исключительно ради своих интересов и с Западом этот вопрос не обсуждал.

Ранее Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Все из-за незаконной депортации украинских детей на территорию России.