Куда больше всего рвутся оккупанты: британская разведка назвала самое горячее направление
Источник:Минобороны Британии
Сейчас оккупанты наступают на нескольких участках фронта. В Минобороны Британии назвали приоритетное направление для российских атак.
Донецкая область – территория, где разворачиваются самые ожесточенные битвы. Именно здесь противник особенно старается достичь успеха.
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Где Россия сосредоточила больше всего усилий
В британской разведке отмечают, что в феврале 2024 года треть всех атак оккупантов приходилась на Авдеевское направление. В марте количество вражеских штурмов здесь сократилось до четверти.
А "лидерство" перехватило другое направление – к юго-западу от Донецка. Очевидно, что речь идет о Новопавловском направлении (бывшее – Марьинское). Именно на этом участке фронта враг сосредоточил 38 процентов от всех своих атак.
В то же время в Минобороны Великобритании подчеркивают, что на Новопавловском направлении россиянам не удалось получить заметных побед. Враг продолжает безуспешно сражаться за небольшие поселки, в частности Новомихайловку, Георгиевку и Урожайное.
Где чаще всего атакует враг: смотрите на карту
В целом, по данным разведки, количество российских атак по всей линии фронта в марте 2024 года упало на 9 процентов по сравнению с февралем, снизившись примерно с 2340 до 2120.
Обстановка на Востоке: что известно
- За прошедшие сутки оккупанты попытались 22 раза атаковать в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, юго-восточнее Водяного Донецкой области.
- На Авдеевском направлении враг провел 15 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Первомайское и Невельское Донецкой области.
- На Бахмутском направлении противник 14 раз атаковал в районах Белогоровки Луганской области; Спорного, Андреевки, юго-восточнее Выемки и Клещеевки Донецкой области.
- На Лиманском направлении произошло 5 атак в районе населенного пункта Терны в Донецкой области, а на Купянском направлении россияне штурмовали в районе Андреевки, что на Луганщине.
- В Институте изучения войны отметили, что по состоянию на 4 апреля россияне увеличили количество штурмов на отдельных участках фронта. Аналитики обратили внимание, что захватчики решили активизировать механизированные атаки перед тем, как земля весной станет более болотистой, и Украина получит западную помощь.