Россияне уменьшили количество штурмовых действий на одном из направлений

Украинские военные сдерживают врага, который атакует по разным направлениям. В то же время оккупанты на одном из направлений уменьшили количество штурмовых действий.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что в то же время Россия там снова начала привлекать для ударов авиацию. Кстати говоря, ВСУ удерживают позиции на левобережье Херсона.

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Что происходит на Таврическом направлении

Бригадный генерал рассказал, что украинские военные на Таврическом направлении уничтожили:

3 российские боевые гусеничные плавающие машины (БМД-4);

2 склада горюче-смазочных материалов.

Оккупанты уменьшили количество штурмовых действий и снова начали привлекать для ударов авиацию. В общем, на Таврическом направлении враг нанес 6 авиаударов, провел 33 боевых столкновения и совершил 512 артобстрелов,

– заявил Тарнавский.

Он уточнил, что в операционной зоне Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" (ОСГВ "Таврия") украинские защитники сдерживают оккупантов и наносят урон врагу. В частности, Силы обороны Украины:

успешно отразили 19 атак оккупантов восточнее Новобахмутовки и в районах Авдеевки, Тоненького и Первомайского;

8 атак – в районе Марьинки, Победы и Новомихайловки;

2 атаки – в районе Старомайорского Донецкой области на Шахтерском направлении;

3 атаки – на Запорожье в районах Новопокровки и западнее Работиного.

В то же время на Мелитопольском направлении силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения,

– рассказал Тарнавский.

По его словам, всего оккупанты потеряли на участке группировки войск "Таврия" 337 человек. Кроме того, ВСУ уничтожили 9 единиц военной техники:

5 боевых бронированных машин;

1 артиллерийскую систему;

склад боеприпасов;

2 склада с горюче-смазочными материалами.

Кроме того, еще пять единиц техники врага наши военные повредили.

Какая ситуация на фронте