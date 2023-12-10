Россияне уменьшили количество штурмовых действий на одном из направлений
Источник:Александр Тарнавский
Украинские военные сдерживают врага, который атакует по разным направлениям. В то же время оккупанты на одном из направлений уменьшили количество штурмовых действий.
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что в то же время Россия там снова начала привлекать для ударов авиацию. Кстати говоря, ВСУ удерживают позиции на левобережье Херсона.
Смотрите также Неплохой вариант для нас, – в Воздушных силах высказались о самолетах Gripen для Украины
Что происходит на Таврическом направлении
Бригадный генерал рассказал, что украинские военные на Таврическом направлении уничтожили:
- 3 российские боевые гусеничные плавающие машины (БМД-4);
- 2 склада горюче-смазочных материалов.
Оккупанты уменьшили количество штурмовых действий и снова начали привлекать для ударов авиацию. В общем, на Таврическом направлении враг нанес 6 авиаударов, провел 33 боевых столкновения и совершил 512 артобстрелов,
– заявил Тарнавский.
Он уточнил, что в операционной зоне Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" (ОСГВ "Таврия") украинские защитники сдерживают оккупантов и наносят урон врагу. В частности, Силы обороны Украины:
- успешно отразили 19 атак оккупантов восточнее Новобахмутовки и в районах Авдеевки, Тоненького и Первомайского;
- 8 атак – в районе Марьинки, Победы и Новомихайловки;
- 2 атаки – в районе Старомайорского Донецкой области на Шахтерском направлении;
- 3 атаки – на Запорожье в районах Новопокровки и западнее Работиного.
В то же время на Мелитопольском направлении силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения,
– рассказал Тарнавский.
По его словам, всего оккупанты потеряли на участке группировки войск "Таврия" 337 человек. Кроме того, ВСУ уничтожили 9 единиц военной техники:
- 5 боевых бронированных машин;
- 1 артиллерийскую систему;
- склад боеприпасов;
- 2 склада с горюче-смазочными материалами.
Кроме того, еще пять единиц техники врага наши военные повредили.
Какая ситуация на фронте
- Аналитики американского Института изучения войны написали, что Россия попытается перехватить инициативу на фронте до выборов президента России, которые пройдут в марте 2024 года. Именно к тому времени оккупанты попытаются принести хоть какие-то "победы".
- В то же время, украинские защитники зимой усиливают оборонные сооружения на некоторых участках фронта. По данным ISW, такой шаг верен, ведь поможет сохранить силы для будущих наступлений.
- Генеральный штаб ВСУ рассказал утром 10 декабря, что за прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений. Наши военные во многих направлениях сдерживают врага и отражают их атаки. Так, на Мелитопольском направлении ВСУ продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, на Херсонском направлении – удерживают занятые позиции на левобережье Днепра.
- Только за последние сутки подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 складах горюче-смазочных материалов россиян.