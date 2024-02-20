После Авдеевки россияне будут давить на 2 направлениях: обзор фронта от Свитана

Россияне замедлили темп наступательных операций после выхода украинских воинов из Авдеевки. Вероятно, противник попытается выровнять фронт на 2 других направлениях.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в оперативной сводке для 24 Канала предположил, какими будут дальнейшие действия оккупантов на Авдеевском направлении.

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Куда после Авдеевки попытается наступать Россия

Свитан отметил, что с военной точки зрения в районе Авдеевки противник выполнил основную задачу – вытеснил украинские войска из города, обезопасив себя от нашего дальнейшего давления на Донецк, Макеевку, Ясиноватую.

По его словам, захватчики поняли, что если в этом году мы начнем двигаться из Авдеевки на Донецк, то освободим его. Потому россияне бросили все имеющиеся серьезные силы на срезание Авдеевского вклинения. Поэтому дальше они могут уже просто не двигаться.

Ведь, объяснил он, дальнейшее движение оккупантов на запад повлечет большую проблему для них – придется собирать силы и средства со всего фронта, а это им пока невыгодно.

Вероятнее всего, они дальше двигаться не будут, то есть упрутся в нашу линию обороны,

– считает полковник запаса.

Он добавил, у россиян еще есть как минимум 2 направления, где они попытаются за месяц – полтора выровнять фронт. В частности, россияне бросят максимальное количество сил и средств в район Работино, а также будут давить вблизи Кременной. А по Авдеевке, вероятно, остановятся.

Эффект от ударов по нефтебазам врага

Полковник запаса заявил, что взрывы во временно оккупированной Макеевке, которые прозвучали 19 февраля, – это некое наложение "санкций" СБУ и ГУР на захватчиков.

По его словам, мы получили достаточное количество довольно неплохих беспилотников с дальностью за 150 километров. Поэтому будем работать по всем нефтебазам, складам горючего, особенно дизельного, вдоль линии фронта.

Без дизеля практически вся техника останавливается,

– сказал Свитан.

Поэтому, подчеркнул военный эксперт, все дизельные базы оккупантов будут уничтожаться с помощью дальних средств поражения.

Он отметил, что из Ростовской области преимущественно идет военная амуниция. Поэтому Таганрог, Ростов, район Макеевки и юго-восточное направление будет под нашим ударом.

Что происходит в районе Авдеевки