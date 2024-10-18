Враг активно штурмует в направлении Курахово и давит на Максимильяновку, – DeepState

Аналитики сообщили, что враг и дальше осуществляет активные штурмовые действия в направлении Курахово. Также российские захватчики продолжают давление на Максимильяновку.

Об этом пишет DeepState. В то же время оккупанты пытаются продвигаться все больше в сторону Островского.

Смотрите также Россия снова устроила дроновый террор – взрывы в Киеве, Ровно: хронология 967 дня войны

Что происходит на фронте

Сегодня (17 октября – 24 Канал) целый день осуществляли давление на Максимильяновку, бросив в механизированный штурм суммарно более 30 единиц техники, из которых большую часть уничтожили и повредили. Наряду с техникой постоянно лезет большое количество пехоты,

– говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты заявляли и показали кадры якобы захвата населенного пункта. Отмечается, что кадры были сделаны в центре села, однако пока эту информацию аналитики уточняют. Там чрезвычайно сложная ситуация.

Более того, враг штурмует севернее "по дирекции Острое-Островское", постоянно посылая туда пехоту для дальнейшего закрепления, накопления и продвижения. Враг пытается продвинуться к Островскому.

Противник пытается наступать в сторону Курахово: смотрите на карте

Россияне давят на Максимильяновку: смотрите на карте

Оккупанты хотят захватить Островское: смотрите на карте

Незадолго до этого, россияне продолжают штурмы на позиции Вооруженных Сил Украины. Самыми горячими остаются Кураховское и Покровское направления. Суммарно на этих направлениях за сутки произошло 90 боестолкновений.