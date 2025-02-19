Россияне оккупировали 2 населенных пункта и продвинулись возле нескольких сел, – DeepState

Военные ВСУ отбросили российских оккупантов возле Малиновки. В то же время аналитики проекта DeepState добавили, что захватчики оккупировали сразу два населенных пункта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обновленную карту Deep State. Аналитики обновили свою карту днем 19 февраля.

Смотрите также Более 150 боестолкновений за сутки, полсотни атак на Покровском направлении: карта фронта 19 февраля

Где продвинулись россияне

Как отмечается, Силы обороны отбросили врага возле Малиновки.

ВСУ отбросили оккупантов возле Малиновки: смотрите на карте

Враг оккупировал Дачное, Зеленовку, а также продвинулся возле Константинополя, Новоселки, Клещеевки, Барановки, в Новоочеретоватом, Андреевке и Песчаном,

– говорится в сообщении.

Также DeepState сообщил, что благодаря действиям 6 БСП 12 БрСпП "Азов" оккупанты были отброшены от трассы Покровск-Константиновка, но официальной информации пока нет.

Ворок оккупировал Дачное: смотрите на карте

Противник оккупировал Зеленовку: смотрите на карте

Агрессор продвинулся возле Константинополя: смотрите на карте

Вражеские силы продвинулись возле Новоселки: смотрите на карте

Оккупанты продвинулись вблизи Клещеевки: смотрите на карте

Захватчики продвинулись возле Барановки: смотрите на карте

Войска страны-агрессора продвинулись в Новоочеретоватом: смотрите на карте

вооруженные силы России продвинулись в Андреевке: смотрите на карте

Российские военные продвинулись в Песчаном: смотрите на карте