Беспилотник пролетел 1500 километров: показываем на карте, где расположен НПЗ в Башкортостане
Неспокойным для России оказалось 9 мая. Там утром под удар дронов попал НПЗ в Башкортостане.
Перед тем, как поразить свою цель, дрон преодолел расстояние в 1500 километров от границы с Украиной. Впоследствии выяснилось, что это была работа Службы безопасности Украины.
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Где расположен НПЗ в Башкортостане
В Башкортостане беспилотник атаковал Нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефтехим Салават", в результате чего были поражены установки каталитического крекинга нефти.
Эта атака была осуществлена дроном, принадлежащим СБУ, который установил новый исторический рекорд, преодолев расстояние в 1500 километров.
Где расположен НПЗ "Газпром нефтехим Салават": смотрите на карте
"Газпром нефтехим Салават" известен как один из крупнейших в России комплексов по нефтепереработке и нефтехимии. Он специализируется на производстве различных видов нефтепродуктов, включая бензин, дизтопливо и другие.
Удары по НПЗ России: последние новости
- В четверг, 2 мая, дроны атаковали Краснодарский край. Вероятностью, главной мишенью стал Афипский НПЗ Местные жители рассказали, что слышали 3 взрыва.
- Неспокойным было и 1 мая для россиян. О взрывах сообщали в нескольких областях, в частности в Ростовской, Курской, Воронежской и Рязанской области.
- Тогда по предварительной информации на Рязанском НПЗ прозвучало 2 взрыва, после этого – вспыхнул масштабный пожар. Впоследствии появилась информация, что это была работа ГУР.