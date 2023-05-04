Показываем на карте Ильский и Новошахтинск: где расположены нефтезаводы, накрывшие пожарами
Россию атаковали массовые пожары на нефтеперерабатывающих заводах. Это произошло в Краснодарском крае и Ростовской области.
Российские власти уже успели обвинить в этом, как всегда, Украину. 24 Канал подробнее расскажет, где расположены города, в которых загорелись нефтеперерабатывающие заводы.
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Нефтеперерабатывающий завод в Ильске
В Краснодарском крае горел Ильский нефтеперерабатывающий завод. Огонь охватил 400 квадратных метров. Пожар был потушен только утром. О причинах – не сообщается.
Ильский – это поселок городского типа в Северском районе Краснодарского края.
Ильский нефтеперерабатывающий завод располагается в поселке городского типа – в 50 километрах от Краснодара. Площадь производственной площадки завода составляет 72 гектара.
Где расположен Ильский: карта
Пожар на заводе в Ростовской области
В Ростовской области пожар возник на территории Новошахтинского завода по нефтепродуктам. Губернатор области Василий Голубев заявил, что причиной пожара якобы стала "атака беспилотника". Пожар был ликвидирован сотрудниками завода. Жертв и пострадавших нет.
Новошахтинск – город в Ростовской области. Он расположен на реке Малый Несвитай, на западе Ростовской области, на границе с украинской Луганщиной, в 80 километрах северо-западнее Ростова-на-Дону.
Новошахтинский завод нефтепродуктов расположен на территории Киселевского сельского поселения Красносулинского района в полутора километрах к северо-западу от города Новошахтинск. Территория предприятия разделена на две производственные площадки по автотрассе М19 направлением Новошахтинск – Антрацит.
Где расположен Новошахтинск: карта
В России часто горят заводы с нефтью
- 8 февраля этого года в Новошахтинске в Ростовской области уже горел нефтеперерабатывающий завод. По предварительным данным, огонь возник на предприятии "Ресурс". Вспыхнул нефтеперерабатывающий завод этого предприятия. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.
- В Нижегородской области России был масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе, расположенном на Центральном шоссе.
- В российском Ангарске, что в Иркутской области, произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Уверяли, что пожар на работу комбината якобы не повлиял.