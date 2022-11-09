10 областей без света: где в Украине были введены ограничения 9 ноября

В Украине 9 ноября продолжат выключать свет. Максимальные ограничения были введены для потребителей в 10 областях и Киеве.

Аварийных отключений сегодня не будет. В Укрэнерго предупредили только о почасовых плановых отключениях света. Где не будет электроснабжения – читайте в материале 24 канала.

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Где в Украине не будет света

Максимальные ограничения ввели для жителей

Киева;

Киевской области,

Черниговской области,

Черкасской области,

Житомирской области,

Сумской области,

Харьковской области,

Полтавской области,

Запорожской области,

Днепропетровской области,

Кировоградской области.

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Ограничения потребителей позволяют уменьшить нагрузку на сети, обеспечить балансировку энергосистемы и избежать дополнительных аварий,

– объяснили в Укрэнерго.



Как подготовиться к выключению света / Инфографика 24 канала

Киев и область

Стабилизационные отключения в столице начались с 6 часов утра. Они продлятся по 4 часа, однако возможны задержки на 30 – 40 минут. Ознакомиться с графиком отключений для конкретных домов можно – здесь. Отметим, если вы не нашли своего дома, значит свет у вас не будут выключать.

График отключения света для жителей Киевской области – по ссылке.

Черкасская область

В Черкасской области ограничения на электроснабжение ввели также с 6 часов утра и до полуночи. В областном облэнерго подчеркнули, что только так можно помочь профильным службам быстрее ликвидировать последствия вражеских обстрелов.

Просмотреть график отключений по вашему адресу можно по ссылке. Добавим, что потребителей, у которых не будут выключать свет, призвали все равно экономить его в пиковые часы потребления.

Ивано-Франковская область

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что утром в области выключили свет для II группы потребителей. Электроснабжения не будет до 11 часов утра. Далее свет будут выключать, в случае необходимости:

с 13:00 по 17:00 для IIІ очереди,

с 17:00 по 20:00 для I очереди.

Проверить к какой группе вы относитесь можно здесь.

Львовщина

Во Львовской области возможны стабилизационные отключения света. Проверить свой адрес – здесь.

Отключения электроэнергии для жителей Украины – вынужденные и временные. Мрак, в котором будет жить страна-террорист – вечный,

– подчеркнул председатель ОВА Максим Козицкий.



График отключения света во Львовской области / Скриншот

Запорожье

В Запорожье и Запорожском районе свет начали выключать с 7 часов утра. Отключения начались с 4 очереди – крупных промышленных предприятий. С 13:00 без электроснабжения будет первая линия, а позже – вторая. Для первой и второй очередей свет будут выключаться на 3,5 часа.

К какой очереди принадлежит ваш дом узнайте здесь.

Адреса отключений для жителей других областей

Одесская область – здесь;

Днепропетровская область – здесь;

Черниговская область – здесь;

Сумская область – здесь;

Харьковская область – здесь;

Полтавская область – здесь.

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