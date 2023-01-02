В нескольких областях Украины до конца суток свет не будут выключать: где именно

Несмотря на попытки России оставить как можно больше украинцев без света и тепла, украинским энергетикам удается стабилизировать ситуацию. Благодаря их работе в ряде областей Украины 2 января свет не будут выключать вообще.

Указание отменить отключение до конца суток местным облэнерго поступило от НЭК "Укрэнерго". Случилось это при отсутствии ограничения лимита мощности. Где светлым будет весь день, рассказывает 24 Канал.

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Свет не будут выключать в 8 областях

Как сообщили в своих соцсетях облэнерго, свет до конца суток на второй день года не будет выключать в:

Однако в облэнерго подчеркнули, что в случае ухудшения ситуации возможны применения аварийных отключений. Ведь потребность экономии электроэнергии продолжает оставаться сверхважной задачей.

Надеемся, что таких светлых дней в 2023 году будет много!

– отметили в "Львовоблэнерго".

Разумное использование – все еще необходимость

В облэнерго отметили, что дополнительные объемы света для бытовых потребителей удалось высвободить благодаря сознательному поведению украинского бизнеса и ограничению работы промышленности. Также помогла и теплая погода за окном.

Однако, несмотря на такой подарок от энергетиков, украинцев призывают и дальше пользоваться электроэнергией с умом. Для этого следует:

не включать все электроприборы,

не включать электроприборы, в которых нет необходимости;

использовать энергоемкие приборы не в пиковые часы нагрузки.

Но это совсем не значит, что можно забыть об экономии электроэнергии. Не пользуйтесь одновременно несколькими приборами, выключайте лишнее освещение и выключайте из розеток то, чем не пользуетесь,

– подчеркнула председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.



Разумное использование энергоемких приборов / Инфографика 24 канала