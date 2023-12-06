На случай блэкаута: как зарядить телефон, когда нет света

Украинцев предупреждают об угрозе блэкаута из-за атак врагов по энергетической инфраструктуре нашей страны. Следует позаботиться о том, как можно зарядить телефон, если дома нет света.

В частности, можно воспользоваться разными устройствами и источниками энергии. Кроме того, есть возможность даже обеспечить себя интернетом.

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Как зарядить телефон во время блэкаута

Зарядить смартфон во время блэкаута можно с помощью наиболее очевидных способов. В частности, через:

ноутбук;

портативную колонку;

павербанк, генератор или портативную зарядную станцию;

автомобиль.

Кроме того, можно прийти в ближайший пункт несокрушимости. Они ведь обычно снабжены генераторами и интернетом.

В приложении Дия можно просмотреть карту пунктов несокрушимости и выбрать нужный. Также можно проверить, есть ли там интернет, мобильная связь, генератор, пандус и так далее.

Кстати, в Украине уже заработали 10 945 пунктов несокрушимости. Через Дию можно выбрать ближайший к вам в радиусе 1,5 километра. Однако из соображений безопасности на карту не нанесли пунктов несокрушимости в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Что нужно купить на случай блэкаута / Инфографика 24 Канала