Зокрема, можна скористатись різними пристроями та джерелами енергії. Окрім того, є можливість навіть забезпечити себе інтернетом.
Дивіться також Блекаут можливий: міністр енергетики назвав дві причини
Як зарядити телефон під час блекауту
Зарядити смартфон під час блекауту можна з допомогою найбільш очевидних способів. Зокрема, через:
- ноутбук;
- портативну колонку;
- павербанк, генератор чи портативну зарядну станцію;
- авто.
Окрім того, можна прийти у найближчий пункт незламності. Адже вони зазвичай забезпечені генераторами та інтернетом.
В застосунку Дія можна переглянути мапу пунктів незламності та обрати потрібний. Також можна перевірити, чи є там інтернет, мобільний зв'язок, генератор, пандус тощо.
До речі, в Україні вже запрацювали 10 945 пунктів незламності. Через Дію можна обрати найближчий до вас у радіусі 1,5 кілометра. Проте з міркувань безпеки на карту не нанесли пункти незламності в Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.
Що треба купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу