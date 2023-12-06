Зокрема, можна скористатись різними пристроями та джерелами енергії. Окрім того, є можливість навіть забезпечити себе інтернетом.

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Як зарядити телефон під час блекауту

Зарядити смартфон під час блекауту можна з допомогою найбільш очевидних способів. Зокрема, через:

ноутбук;

портативну колонку;

павербанк, генератор чи портативну зарядну станцію;

авто.

Окрім того, можна прийти у найближчий пункт незламності. Адже вони зазвичай забезпечені генераторами та інтернетом.

В застосунку Дія можна переглянути мапу пунктів незламності та обрати потрібний. Також можна перевірити, чи є там інтернет, мобільний зв'язок, генератор, пандус тощо.

До речі, в Україні вже запрацювали 10 945 пунктів незламності. Через Дію можна обрати найближчий до вас у радіусі 1,5 кілометра. Проте з міркувань безпеки на карту не нанесли пункти незламності в Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Що треба купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу

Зверніть увагу! Світло в домівках можуть вимикати у випадку масованих ударів Росії, які матимуть драматичний вплив на енергосистему, або стихійних лих. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що нестача електрики може виникати за температури -3 та -5 градусів. За потреби Україна компенсуватиме дефіцит електроенергії імпортом з Європи.