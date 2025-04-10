Глава Пентагона таки примет участие в "Рамштайн": в ОП прокомментировали изменение позиции США

Министр обороны США Пит Гегсет все же примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн", однако в онлайн-формате.

В разговоре с 24 Каналом советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на изменение позиции Вашингтона относительно участия в "Рамштайн". Отметим, что заседание состоится 11 апреля в Брюсселе под председательством Великобритании и Германии.

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Как изменилась позиция США

Несмотря на более мягкую стратегию в отношении России, Соединенные Штаты не останутся вне войны в Украине. К тому же советник главы ОП убежден, что американцам точно придется принимать соответствующие решения по Кремлю. Потому что сегодня Россия абсолютно сознательно бьет исключительно по репутации Штатов, не выполняя даже двусторонние договоренности.

Соединенные Штаты достаточно агрессивно ведут себя на глобальном рынке, но все же они приходят к пониманию, что враги есть враги, а союзники есть союзники. Европа является ключевым партнером Соединенных Штатов, а Украина – репутационный партнер США. В то же время Россия враг Штатов,

– сказал Подоляк.

Администрация Трампа попыталась полностью изменить подход к войне. США выбрали тактику диалога с Россией, снизив агрессивность риторики. Впрочем, в ответ получили от Кремля сознательное унижение репутации Трампа.

Россия не заинтересована в прекращении огня и мире. Кремль хочет, чтобы Соединенные Штаты выглядели комедийно в рамках этой войны,

– добавил советник председателя ОПУ.

Только Украина заинтересована в том, чтобы Соединенные Штаты выглядели доминантно над Россией. И только Европа заинтересована в справедливом партнерстве с Соединенными Штатами. Команда Трампа начинает прагматично смотреть на то, что происходит. Поэтому американцы будут присутствовать в логистически-координационных действиях по войне и различных форматах помощи Украине.

К слову, ранее сообщалось, что министр Гегсет вообще не будет участвовать в "Рамштайн".