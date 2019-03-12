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      Гектары земель и база отдыха в ипотеку: что известно о недвижимости Игоря Смешко

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      Что известно о недвижимости Игоря Смешко
      Что известно о недвижимости Игоря Смешко / Коллаж 24 канала

      Журналисты 24 канала продолжают серию публикаций о недвижимости кандидатов в президенты. На очереди недвижимое имущество экс-главы СБУ и главы разведки Игоря Смешко.

      Согласно официальным данным, Смешко является владельцем 14 земельных участков общей площадью более 7 гектаров (!), жилого дома площадью 406,6 квадратных метров в селе Музычи под Киевом – и это еще далеко не полный список недвижимости этого кандидата. С полной декларацией кандидата в президенты Игоря Смешко, можно ознакомиться на сайте НАПК.

      Читайте также: Биография Игоря Смешко: что известно о кандидате в президенты

      Кроме этого, на Смешко зарегистрировано незавершенное строительство двух жилых домов площадью 143,7 и 510 квадратных метров в том же селе Музычи.

      Так виглядає маєток Смешка у Музичах Київської області
      Так выглядит имение Смешко в Музычах Киевской области // Фото: garnahata.in.ua

      Также Смешко задекларировал паркоместо на 16,3 метра квадратных.

      На его жену Юлию в декларации записано гораздо больше недвижимости, в частности:

      • земельный участок площадью 551 квадратный метр в районе Фонтанки, Одесской области;
      • еще одна площадью 8 750 квадратов в поселке Гореничи под Киевом;
      • 25% квартиры общей площадью 317,5 квадратных метра в Киеве;
      • квартира площадью 127,8 квадратных метров в поселке Кореиз в оккупированном Крыму;
      • нежилое помещение площадью 140,3 квадратных метра в Киеве;
      • три машиноместа в Киеве, общая площадь которых неизвестна.

      Семья Смешко пользуется базой отдыха площадью 2 269,1 квадратных метра и землей площадью 12 960 квадратных метра в селе Рыбаковка Николаевской области, которая принадлежит фирме жены ООО "Бизнес Консалтинг Центр". Эти два объекта недвижимости зарегистрированы под ипотеку на юридическое лицо.

      Сколько стоит элитная недвижимость Смешко

      Игорь Смешко также является владельцем ООО "Лагуна", которое специализируется в сфере гостиничного бизнеса. В общем, экс-главе СБУ также принадлежат 16 земельных участков:

      • 12 – в Киевской области,
      • 3 – в Черкасской области,
      • 1 – во Львовской области,

      Семья Смешко владеет недвижимостью во временно оккупированном Россией Крыму

      По данным, указанным в декларации кандидата в президенты, квартира в Крыму стоила на момент приобретения в 2012 году примерно 1,77 миллиона гривен, а нежилое помещения в Киеве – 327,2 тыс грн.

      Читайте больше о Недвижимости кандидатов в президенты на выборах 2019

      Выборы президента 2019: главные даты избирательной кампании8 марта 2019 года ЦИК обнародовала окончательный перечень кандидатов на президентских выборах. В бюллетене их будет 39.

      31 марта состоится первый тур. Его официальные результаты должны быть объявлены до 10 апреля.

      Если будет второй тур, то он будет назначен 21 апреля 2019 года.

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      Теги: Новости политики Новости недвижимости Выборы Президента 2019 Новости недвижимости Украины Недвижимость кандидатов в президенты Елитная недвижемость Игорь Смешко
      Источник: 24 канал
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