Должен быть более агрессивным по отношению к России: политолог проанализировал выступление Байдена

Генеральная ассамблея ООН открылась 19 сентября, и в первый ее день состоялось выступление, в частности, президента США. Однако на этот раз в своей речи Джозеф Байден был сдержан по поводу войны России против Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский, отметив, что риторика со стороны Соединенных Штатов могла быть более агрессивной и активной.

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Требуется больше объяснений и аргументации

Однако он обратил внимание на то, что сейчас в США продолжаются электоральные изменения. Среди обычных американцев уровень активной поддержки Украины, к сожалению, уменьшается. А также процент американцев, которые считают, что нужно больше тратить и больше оказывать помощи Украине, снизился по сравнению с предыдущими месяцами.

К этому призывает и протрамповское "крыло" Республиканской партии и даже ее умеренные "крылья". Кроме того, они подчеркивают, что США имеют внутренние вызовы. Это не значит, по словам Шеренговского, что Соединенные Штаты оставят Украину без поддержки. Однако расходы придется немного сбалансировать. И эти настроения ощущались и в выступлении Байдена.

Это не означает, что помощь будет остановлена или Соединенные Штаты бросают Украину. Это значит, что нам нужно больше объяснений, аргументации, работы как на уровне президента, всего Конгресса, так и на уровне убеждений простых американцев.

– отметил политолог-международник.

Почему Джозеф Байден был сдержан в осуждении агрессии России во время своего выступления на Генассамблее ООН: смотрите видео

Фактор Китая

На риторику выступления Байдена также повлияли недавние переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И (Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился на Мальте на этих выходных с главой МИД Китая Ван И – 24 Канал). Ведь США пытаются в последнее время сбалансировать свои позиции с КНР с целью предотвращения создания еще больше конфликтов и противоречий.

"Это в определенной степени умерило риторику президента США во время выступления на Генассамблее ООН", – подчеркнул Шеренговский.

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Больше о выступлении Джозефа Байдена на Генассамблее ООН

В выступлении президент США призвал лидеров мировых стран поддержать Украину в ее противостоянии с российской агрессией. Ведь Россия надеется, что наступит "усталость" мира от войны, и тогда страна-агрессор сможет безнаказанно "жестко обращаться" с Украиной.

Кроме того, Байден предостерег мировых лидеров от "мирных переговоров" с Россией, следствием которых может стать "раздел" Украины. Ведь непоколебимая сплоченность мира против цели Москвы – оккупировать Украину предотвратит возможную агрессию Кремля против других стран в будущем.

В то же время, Джозеф Байден отметил, что "только Россия стоит на пути к миру", ведь "цена мира" для нее это "это капитуляция Украины, ее территория и ее дети".