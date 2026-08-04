Похож на глобальный купол: генерал армии рассказал, как Freya будет защищать от российских атак

Украина все чаще подвергается ударам баллистических ракет, которые противник активно использует на фоне нехватки ракет-перехватчиков для систем Patriot. Поэтому важным проектом для защиты нашей страны является разработка системы Freya, что станет первым таким практическим шагом европейской антибаллистической коалиции.

Генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что это – комплексная программа, ведь к созданию этой системы привлечены не только украинские производители, разработчики и конструкторы. Он подчеркнул, что сегодня актуальна не только защита неба Украины, но и создание системы совместной европейской защиты.

Разрабатывается модель совместной защиты

Маломуж отметил, что украинская сторона создает именно "корпус" ракеты. Однако на данный момент стоит вопрос о двигателе, который могут предоставить западные партнеры. Также система наведения, система интеллектуального обеспечения, ударные модели наблюдения, оптика и прочее – зона ответственности союзников Украины.

Обратите внимание! Одной из ключевых составляющих системы Freya станут антибаллистические ракеты FP-7.x.

"В настоящее время ведутся переговоры. Это эффективная совместная работа. Мы производим первые образцы, которые запускаются уже в серию не только для Украины, но и для стран Европы, членов НАТО, потому что отрабатывается модель совместной защиты. Сегодня мы защищаем небо Украины, но и создаем систему совместной защиты", – пояснил генерал армии.

Речь идет, по его словам, о дальнем наблюдении совместно с Европейским Союзом и НАТО уже в этот период войны, о системе формирования многослойной защиты наряду с определением траекторий и нанесением ударов.

Разрабатывается линейка средств, которые будут обеспечивать все системы защиты как на территории Украины в боевом формате, так и на территории Европы – в целях упреждения. То есть первый фронт – это Украина, а первый эшелон – это как раз удары этими средствами. Это могут быть различные модели: против баллистических ракет, против крылатых ракет, против дронов разных типов, в частности, реактивных, которые сегодня враг производит с использованием искусственного интеллекта. Противодействовать им могут наши модели с применением ИИ,

– подчеркнул бывший руководитель Службы внешней разведки.

Еще одна важная составляющая, по его мнению, – разработка ракет, способных наносить упреждающие удары по территории России и оккупированным территориям, где расположены средства запуска и поражения.

"Это направление должно быть приоритетным, потому что это перспектива ослабления как потенциала России, так и конкретных ударов по территории Украины и, в частности, по людям. А мы должны защитить прежде всего людей. Это высшая ценность", – уверен он.

Генерал армии оценил возможности системы Freya: смотрите видео

Поэтому, как считает генерал армии, эта система должна обеспечивать приоритетные направления: удары по территории России в период войны, формирование антиударных систем нескольких эшелонов как на территории Украины, так и на границах Европейского Союза с Россией.

А также формирование в перспективе глобального космического проекта, который будет обеспечивать общую защиту, наподобие глобального купола, который обеспечивал бы обнаружение любых целей, запусков и даже подготовку и нейтрализацию на подлетах,

– отметил Николай Маломуж.

Это, по мнению генерала армии, станет важным фактором как для Украины, так и для любой страны Европейского Союза. Это важно на фоне сегодняшних событий, когда Россия осуществляет, например, залеты и падения беспилотников, ракет в странах Балтии, Польше, Румынии. Поэтому этот сегмент, как отметил он, также будет защищен от возможного падения средств как на территории Украины, так и в странах Европы.

Напомним, что компания Fire Point анонсировала проект Freya, который разрабатывается совместно Украиной и европейскими странами и призван стать общеевропейским противобаллистическим щитом. Как отметил Владимир Зеленский, Freya создается не для того, чтобы заменить уже существующие системы. Она должна дополнить украинскую оборону и создать "надежный щит над всей Европой".