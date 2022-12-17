Генерал Ходжес сказал, возможно ли новое наступление России в феврале

Бен Ходжес заявил, что очень сомневается в том, что россияне смогут собрать силы для того, чтобы снова напасть на Украину. В частности, речь идет о времени до февраля 2023 года.

Ходжес ответил пользователю в твиттере, который привел тезисы Залужного. По сути, бывший командующий Армией США в Европе не совсем согласился с позицией Главнокомандующего ВСУ, который не сомневается в том, что Кремль снова пойдет на Киев.

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Что думает Ходжес о вероятном нападении россиян

Я сомневаюсь, что Россия может собрать силы такого размера за это время, по крайней мере, не очень качественные.

– заявил Бен Ходжес.

Также он предположил, что последняя мобилизация была провальной. По данным генерала, преувеличение потенциала новых наступательных операций России играет на руку ищущим причины, чтобы отказаться от дальнейшей поддержки Украины.

Новое вероятное нападение россиян: коротко