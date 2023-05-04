Готовятся к "жесту доброй воли": в Геническе оккупанты задумали "эвакуацию"
Во временно оккупированном Геническе Херсонской области российские захватчики, вероятно, планируют сделать "жест доброй воли". Они обнародовали памятку о действиях при эвакуации.
Оккупанты призывают собрать "тревожный чемоданчик" и в случае эвакуации прибыть с ним в пункт сборов. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.
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Россияне готовятся к "жесту доброй воли"
Во временно оккупированном Геническе захватчики развесили объявление с памяткой действий в случае эвакуации. Там советуют людям закрыть окна и двери в доме, собрать "тревожный чемодан" и прибыть в пункт сборов.
К тому же оккупанты указали, что должно входить в "тревожный чемодан". Среди необходимых вещей есть личные документы, деньги, аптечка, фонарик, еда и так далее.
Для недопущения скопления транспорта на дорогах, ДТП, пути эвакуации личным транспортом будут доведены отдельно,
– отметили захватчики в памятке.
Что ж, эта так называемая "эвакуация" похожа на то, что российские террористы катастрофически боятся контрнаступления Вооруженных Сил Украины, и понимают, что у них нет другого выхода, как сделать "жест доброй воли", то есть – сбежать.
Памятка действий в случае эвакуации / фото местные телеграм-каналы
Другие подобные случаи
- Ранее российские захватчики начали "эвакуацию" населения из Скадовского района Херсонской области. Списки местных жителей уже составляют оккупационные власти. Известно, что так называемая эвакуация пока будет проводиться якобы на "добровольной основе".
- В городе Мелитополь появляется все больше автобусов и другого транспорта, что может указывать на подготовку к бегству.
- В районе Васильевки, Токмака, Молочанска наблюдается тенденция, когда россияне с громкоговорителями на своих автомобилях призывают людей уезжать из этого района, по меньшей мере, на территории временно оккупированного Мелитополя.