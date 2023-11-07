Гибель помощника Залужного: уголовное производство направили в ГБР

Уголовное производство относительно гибели Геннадия Частякова направили в ГБР. Далее дело будет продолжать вести эта структура.

О смерти помощника Залужного стало известно вечером 6 ноября. Глава МВД Игор Клименко сообщил, что причиной стал несчастный случай – взорвалась граната, которая была в подарке.

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Производство по факту гибели направили

Национальная полиция Украины сообщила, что уголовное производство по факту взрыва гранаты, который привел к гибели Геннадия Частякова, направлено в ГБР.

Сегодня, 7 ноября, подследственность в уголовном производстве, внесенном в ЕРДР полицией Киевской области по факту подрыва гранаты в селе Чайки в Киевской области, что привело к гибели военнослужащего, прокуратурой была определена за Государственным бюро расследований,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Следует отметить, что ранее в полиции заявили, что выявленные гранаты, ставшие причиной гибели, были отправлены на экспертизу. Планируется установить, что это за боеприпас, как он попал в Украину и на каких основаниях они были переданы другим лицам.

Что известно о гибели Частякова