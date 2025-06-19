Командующим Сухопутными войсками ВСУ стал Геннадий Шаповалов: что о нем известно

Бригадного генерала Геннадия Шаповалова назначили новым командующим Сухопутными войсками ВСУ. Такое решение принял Владимир Зеленский 19 июня. 24 Канал собрал детали биографии нового главы Сухопутных войск.

Ранее должность командующего Сухопутными войсками занимал Михаил Драпатый. Сейчас он является командующим Объединенными силами ВСУ.

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Кто такой Геннадий Шаповалов, которого назначили командовать Сухопутными войсками

Геннадий Шаповалов родился в Кировоградской области. Он окончил несколько высших учебных заведений – Институт танковых войск Харьковского государственного политехнического университета, Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины, Национальный университет "Острожская академия" по специальности "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии" и Военный колледж армии США.

В Википедии указано, что Шаповалов прошел все ступени военной службы от командира танкового взвода до командира 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Был командующим ОСГВ "Таврия", с апреля 2024 года по февраль 2025 года – командующим войсками оперативного командования "Юг". В дальнейшем отправился в Висбаден, чтобы координировать помощь по безопасности Украине.

В 2017 году Геннадия Шаповалова наградили медалью "За воинскую службу Украине".