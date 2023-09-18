Суд в Гааге начинает слушание по иску Украины к России о геноциде

Международный уголовный суд в Гааге 18 сентября начинает слушание по иску Украины к России. Он касается вопроса геноцида украинцев, осуществляемого страной-агрессоркой с началом вторжения в наше государство.

В частности этот иск Украина подала в Международный суд в Гааге еще 26 февраля 2022 года. Слушания проходят во Дворце мира в Гааге, где находится штаб-квартира суда.

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В Гааге проходит слушание по геноциду украинцев

Слушание иска Украины против России по геноциду наших граждан будут проходить в два раунда. В частности, Россия будет выступать 18 и 25 сентября, а Украина – 19 и 27 сентября.

Украинскую делегацию возглавляет посол по особым поручениям министерства иностранных дел Украины Антон Кориневич, а российскую — Геннадий Кузьмин, посол по особым поручениям МИД России.

В своем иске Киев требует привлечь Москву к ответственности за искажение понятия "геноцид" для оправдания нападения на Украину. В то же время Россия заявляла, что пыталась предотвратить "геноцид на ходе Украины".

Следует отметить, что украинская сторона отвергла это утверждение страны-агрессорки, заявив, что Конвенция ООН 1948 о геноциде не допускает вторжения с целью его предотвращения.

Россия также утверждает, что Международный суд ООН якобы не имеет юрисдикции по этому делу, поскольку "конвенция не регулирует применение силы между государствами".

Всего, кроме Украины и России, в процессе участвуют еще 32 страны-члена ООН. Это такие страны как Германия, Австрия, Словакия, Чехия, Бельгия, Эстония, Финляндия, Ирландия, Австрия, Люксембург, Швеция, Болгария, Канада и Австралия. Их представители также выступят в ходе этих слушаний.

К иску Украины также присоединились Соединенные Штаты Америки. Однако поскольку США имели оговорку в одной из статей конвенции, суд не признал их декларацию об интервенции, поэтому и не включил страну в слушания.

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