Генпрокуратура опубликовала подозрения Шойгу, Нарышкину, Матвиенко и другим захватчикам
Источник:Офис генерального прокурора
Каждый российский захватчик, причастный к полномасштабному вторжению в Украину, впоследствии будет привлечен к ответственности. Для этого Генеральная прокуратура сообщила о подозрениях еще ряду путинских прихвостней.
В частности, 5 мая на сайте Офиса генерального прокурора было опубликовано сообщение о подозрениях и повестках о вызове на допрос 9 высокопоставленным чиновникам России. Речь идет о лицах, возглавляющих российские государственные структуры. Прежде всего, им инкриминируется статья о публичных призывах к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.
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Кто получил уведомление о подозрении
Офис генерального прокурора 5 мая обнародовал подозрения, в частности, таким российским чиновникам :
- министру обороны России Шойгу Сергею Кужугетовичу;
- председателю Совета Федерации Матвиенко Валентине Ивановне;
- руководителю Росгвардии Золотову Виктору Васильевичу;
- директору Службы внешней разведки России Нарышкину Сергею Евгеньевичу;
- спикеру Госдумы Володину Вячеславу Викторовичу;
- министру внутренних дел России Колокольцеву Владимиру Александровичу;
- представителю президента России в Центральном федеральном округе Щеголеву Игорю Олеговичу;
- директору ФСБ Бортникову Александру Васильевичу.
Кроме того, Офис генпрокурора вызвал экс-президента России Дмитрия Медведева. По документу его ждут для допроса в Киеве в период с 16 по 18 мая.
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