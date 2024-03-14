Это имеет последствия на поле боя: Столтенберг раскритиковал партнеров за недостаточную помощь Украине
Для нашего государства чрезвычайно важна западная помощь, чтобы одолеть врага на поле боя. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что союзники недостаточно обеспечивают Украину оружием и боеприпасами.
И это стало причиной, почему россияне продолжили наступать на поле боя. Об этом Столтенберг заявил во время пресс-конференции, передает корреспондента 24 Канала в Брюсселе.
Смотрите также США нашли 300 миллионов помощи: что останавливает от принятия большого пакета
Критика Столтенберга за недостаточную помощь Украине
По словам главы Альянса, у украинцев нет недостатка храбрости, у них – недостаток снарядов. Он призвал партнеров передать все необходимое оружие, чтобы улучшить позиции украинской армии на фронтовой линии.
Союзники по НАТО не обеспечивают Украину достаточным количеством боеприпасов, и это имеет последствия на поле боя каждый день. Тот факт, что россияне способны ежедневно превосходить украинцев в вооружении, конечно, является огромным вызовом. Это одна из причин, почему россияне смогли достичь определенных успехов на поле боя в течение последних недель и месяцев,
– сказал Столтенберг.
Генсек НАТО отметил, что США остаются крупнейшим поставщиком оружия и снарядов в Украину, однако ЕС и Канада также оказывают значительную поддержку.
По его словам, у Альянса есть потенциал и экономические мощности, чтобы обеспечить Украину всем необходимым. Генсек НАТО призвал партнеров наращивать помощь для Киева.
Бундерстаг снова не поддержал поставки ракет Taurus в Украину: основное
- В четверг, 14 марта, немецкий Бундестаг в очередной раз отклонил резолюцию о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.
- Это предложение инициировал оппозиционный блок ХДС/ХСС.
- Так, 495 депутатов Бундестага не поддержали поставки немецкой крылатой ракеты Taurus. "За" проголосовали лишь 190 законодателей, а 5 депутатов воздержались. Стоит отметить, что в состав депутатской группы ХДС/ХСС входят 197 депутатов.