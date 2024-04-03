После Столтенберга: каким должен быть новый генсек НАТО
Разговоры о новом кандидате на пост Генсека НАТО не утихают. Среди предложенных вариантов – Марк Рютте, Борис Джонсон и другие. Тот, кто возглавит Альянс, должен стать новым типом лидера.
По каким критериям будут принимать решение о новом Генеральном секретаре НАТО, предположил 24 Каналу эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.
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Новый Генсек НАТО будет серьезно отличаться от предшественников
Эксперт Совета внешней политики объяснил, что действующий Генсек НАТО Йенс Столтенберг долгое время оставался на посту, ведь был компромиссным, спокойным и не воинственным бюрократом. Он действительно мог курировать дела в Североатлантическом альянсе – как по безопасности, так и гуманитарные.
Во время полномасштабного вторжения России Столтенберг изменился и стал более агрессивным и решительным, показав, что новый тип лидерства НАТО не "лидер-банкир", который просто будет распоряжаться средствами и держать все в определенном спокойствии. Он мощно апеллирует ко всем союзникам делать как можно больше, чтобы сдержать российскую агрессию.
После заявлений Эммануэля Макрона о возможном введении натовских войск в Украину, после изменения формата европейского лидерства, после неопределенностей в США на фоне выборов нужно понимать, что и сам подход к выбору главы НАТО должен измениться. Наиболее вероятно, что ключевыми параметрами, которые будут искать в новом Генсеке НАТО, будут:
- политическая решимость;
- готовность к жестким решениям, иногда рискованным.
Лидером НАТО не может стать умеренный бюрократ. Это должен быть решительный политик и очень агрессивный менеджер, который действительно знает куда и как распределяли средства, которые есть у Альянса,
– отметил Александр Краев.
Кого рассматривают на должность
- Ранее писали, что некоторые представители НАТО настаивают, что Альянс должна возглавить или женщина, или кто-то из одной из стран Восточной Европы, учитывая российско-украинскую войну.
- Другим вероятными преемниками Йенса Столтенберга называют премьера Нидерландов Марка Рютте, который после выборов уйдет с должности, и президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, у которой также завершается каденция.
- Кроме этого, кандидатуру вместо действующего генсека НАТО рассматривали в Британии. Там предлагают бывшего главу минобороны Великобритании Бена Уоллеса.
- Также президент Румынии Клаус Йоханнис выдвинул свою кандидатуру на должность генерального секретаря НАТО, подчеркнув свою приверженность ценностям Альянса и демократическим принципам.
- Даже бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будет претендовать на должность Генерального секретаря Североатлантического Альянса.