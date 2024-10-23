"Не за мир, а за войну": почему генсек ООН неожиданно поехал в Россию

Поездка генсека ООН Антониу Гутерриша – действительно странное событие. Он должен был бы осознавать всю угрозу от России и ее союзников.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что визит Гутерриша в Россию – позорное событие. Нет никаких оправданий, зачем ему ехать в страну-агрессора.

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Гутерриш толериует войну

Как отметил Клочок, в уставе ООН четко прописано, что организация должна предотвращать войны в мире. Зато Гутерриш едет на саммит БРИКС, часть участников которого уже ведет войну или активно к ней готовится. В этом контексте стоит помнить о военных учениях Китая вблизи Тайваня.

Таким образом Гутерриш легитимизирует военные действия и военные преступления стран, входящих в БРИКС. Не буду за всю организацию говорить. Пусть Гутерриш скажет, что теперь ООН – это организация не за мир, а за войну. Тогда все станет понятным,

– сказал Клочок.

К сожалению, сейчас ООН находится в глубоком кризисе. О каких эффективных решениях можно говорить, если в Совбезе находятся и Россия, и Китай. Было бы хорошо, если бы на площадках ООН начались хотя бы дискуссии относительно неуместности визита Гутерриша в Россию. Но пока этого нет.

Интересно, что Гутерриш не поехал на Глобальный саммит мира, который Украина организовала в июне 2024 года. А свой визит в Россию команда генсека ООН оправдывает тем, что это "стандартная практика", а его позиция по войне в Украине неизменна.