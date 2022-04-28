Генсек ООН шокирован ракетным ударом по Киеву во время его визита, – BBC

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что он в шоке от ракетного удара по Киеву. Атаку россияне совершили как раз во время его визита в столицу Украины.

Соответствующую информацию обнародовал журналист Бэн Браун вечером 28 апреля. То есть это произошло как раз после визита генсека ООН в Киев.

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Генсек ООН в шоке от действиями россиян

Генеральный секретарь ООН сказал мне, что он шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, когда он находился в городе для переговоров с президентом Зеленским,

– говорится в сообщении.

Также журналист вспомнил, что Украина называет это "ужасным актом варварства" и "открыткой из Москвы".

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