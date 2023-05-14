Ракетные удары по Тернополю и Николаеву и 18 сбитых "Шахедов": детали Генштаба о ночных атаках
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. За минувшие сутки враг нанес ракетные удары по Тернополю и Николаеву. Также выпустил несколько десятков дронов "Шахед".
Об этом рассказывают в утренней сводке Генштаба ВСУ. В ней отмечают, что за прошедшие сутки враг нанес очередной массированный удар по Украине. Для этого он использовал иранские дроны "Шахед". Также россияне запускали ракеты.
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Что известно об обстрелах Украины
Согласно уточненной информации, наши силы ПВО уничтожили 18 из 23 БПЛА, которыми атаковали Украину россияне. Известно, что в результате попаданий взрывные волны повредили около 50 многоэтажных, частных домов, а также культурных и медицинских учреждений. Также имеется информация о ранении более 30 мирных жителей в результате атак.
Кроме того, россияне нанесли 4 ракетных удара по Украине. Под обстрелы попали Тернополь и Николаев. Известно о раненых людях. Также оккупанты повредили многоэтажный дом и другую гражданскую инфраструктуру.
В Генштабе заметили, что за минувшие сутки россияне нанесли 79 авиаударов и 99 обстрелов из РСЗО. Они били по позициям наших защитников, а также населенным пунктам, расположенным на линии столкновения или поблизости.
Заметим, что россияне не только совершают ракетный террор, но и не оставляют попыток атаковать. Наши военные мужественно отбивают наступление врага и продолжают гнать его с родной земли.
Зафиксировали 57 атак
По данным Генштаба, основные усилия враг сосредотачивается на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки зафиксировали 57 боевых столкновений. Самые ожесточенные бои проходят в Бахмуте и Марьинке.
Наши защитники не только отбивают атаки врага. Они уничтожают его живую силу и технику. Так, авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам скопления живой силы и техники врага. Также 4 удара зафиксировали по ЗРК оккупантов.
Кроме того, наши военные сбили 3 разведывательных БПЛА типа "Орлан-10", а также 2 дрона для разведки типа "Zala", 4 баражирующих боеприпаса "Ланцет" и еще 5 – неустановленного типа.
Результативно свою работу проделали подразделения ракетных войск и артиллерии. Они поразили 4 скопления живой силы, РСЗО на огневой позиции, 2 средства ПВО, 2 склада боеприпасов и 2 станции РЭБ.
Враг восполняет свои потери зэками
- В Генштабе отметили, что оккупанты в дальнейшем восполняют свои потери в живой силе с помощью заключенных. Так, около 200 зэков прибыли в один из полевых лагерей во временно оккупированном Рогово, что на Луганщине. Там они будут проходить 4-недельный курс общевойсковой подготовки.
- Известно, что к концу месяца должны быть доставлены еще около 250 заключенных. Кроме того, организовали подготовку еще около 800 зеков из России в районе Можняковки Луганской области.
- По имеющейся информации, в Новопетровку, что на Запорожье, на полигон привезли около 400 наемников-зеков, завербованных в ЧВК "Вагнера". Их будут готовить в течение нескольких недель. Также ожидают прибытия еще около 400 наемников-заключенных.