Сохранялись Су-34, Су-35 и МиГ-31К: в Генштабе отчитались об атаке по аэродрому в Липецке

В ночь на 20 октября украинские дроны снова атаковали российские военные объекты. В частности, под ударом оказался аэродром оккупантов в Липецке.

Об этом сообщает Генштаб. Также там добавили, что ночью был поражен и завод им. Я.М. Свердлова в городе Дзержинск.

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Атака на аэродром в Липецке

Сегодня ночью нанесено огневое поражение по инфраструктуре военного аэродрома "Липецк-2", что в Липецкой области РФ. В частности, целью были склады боекомплекта, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники,

– отметили в Генштабе.

Также в ВСУ указали, что на этом аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил врага.

Более того, ночью ВСУ атаковали федеральное казенное предприятие "Завод им. Я.М. Свердлова", где производятся химические вещества для артиллерийских боеприпасов и фугасных авиабомб. Также отмечается, что на территории завода могли храниться КАБы.

"В районах обоих объектов фиксировались многочисленные взрывы, а также отмечалась активная работа вражеской ПВО. Результаты поражения уточняются", – пишут в Генштабе.