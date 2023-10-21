Новое разделение мира: зачем Путин поехал в Китай

Российский президент Владимир Путин ведет длинную геополитическую игру и, несмотря на неудачи на поле боя в Украине, не отступает от своих планов. Глава Кремля готов пойти на все ради победы.

В эфире 24 Канала ведущий канала "Ходорковский LIVE" Сергей Асланян рассказал, чего стремится достичь президент вражеской страны поездками в Китай и как это повлияет на ситуацию в мире.

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Путин делит мир

Китай – это не дрессированный щенок на поводке у Путина. У Пекина свои задачи и Россия для Китая не союзник. Это сосед, с которым нужно иметь какие-то отношения, но отнюдь не выгодный партнер.

И когда со стороны кажется, что якобы Путин поехал к своему другу Си Цзиньпину о чем-то договариваться, чтобы получить оружие, это совсем не так.

– отметил Асланян.

Путин начал войну в Украине, к которой очень давно готовился, но никак не может в ней победить. После чего устроил вторую войну в Нагорном Карабахе, которую вообще никто не заметил, потому что она длилась одни сутки. Теперь глава Кремля организовал с помощью своего союзника ХАМАС войну в Израиле.

Путин поехал в Пекин делить мир. Подписывать пакт Молотова – Риббентроп. Потому что сейчас для того, чтобы начать торговать Украиной, нужно еще что-то поджечь, чтобы оно взорвалось. К примеру, натравить КНДР на Южную Корею. А когда это произойдет, то Китай должен заранее знать и не препятствовать России.

– сказал каналу "Ходорковский LIVE".

Кстати, у Китая такая же бутафорская армия как в России. Свою небоеспособность Китай проверял в 1979 году, напав на Вьетнам. Тогда Пекин проиграл войну и с тех пор Китай не брался за оружие. Китайцы в этом отношении точно такие, как и россияне, тем более лгать их учили старшие советские товарищи.

"Сейчас Путин устраивает войну в Израиле, затем войну между Кореями, а дальше можно разменивать Сирию и после этого как миротворец скажет, что готов прекратить войны, но в обмен попросит отдать на растерзание Украину. Вот за этим он поехал в Китай", – добавил. Асланян.

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