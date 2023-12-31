Непростые и специфические, – Желиховский разобрал геополитические события 2023 года

В 2023 году произошло много геополитических событий, которые тем или иным образом повлияли на Украину. Самое время вспомнить ключевые из них.

Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский подчеркнул 24 Каналу, что 2023 год ознаменовался масштабными конфликтами и войнами, а также политической и экономической турбулентностью. Уходящий год должен был стать переломным для российско-украинской войны, но эти надежды по разным причинам не оправдались.

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"Для меня главным событием было то, что, несмотря даже на определенное уменьшение и скепсис, помощь продолжается и коалиция даже увеличивается. Украина смогла привлечь внимание не только западного сообщества, но и стран, принадлежащих к Глобальному Югу", – отметил Желиховский.

Как известно, 10 декабря Владимир Зеленский присутствовал на инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея, а перед этим посетил Кабо-Верде.

Более того, вскоре могут провести глобальный саммит мира, где, вероятно, достигнут консенсуса о помощи Украине и видении финиша войны.

Специфические отношения с Польшей

С начала года отношения Украины с западными соседями приобрели несколько кризисный характер, что особенно заметно за Польшей.

В частности, в контексте и зернового кризиса, и ситуации с польскими перевозчиками, и их перекрытием границ,

– перечислил Желиховский.

Но в стране сменилось правительство – и есть надежда, что наши отношения улучшатся. Ведь Дональда Туска считают еврооптимистом и давним другом Украины.

Выборы на Западе

Этот год был ознаменован очень непростыми политическими событиями, в том числе и выборами, и подготовкой к следующим выборам, как в США.

В западном мире те или иные политики используют ситуацию в мире, в частности российско-украинскую войну, для достижения своих политических целей. Это тревожная тенденция, и 2024 год будет еще сложнее в этом плане,

– считает Желиховский.

Но также есть позитив в том, что к власти приходят дружественные к Украине политики.

Увеличение поляризации в мире

В мире увеличивается разрыв между западным миром и выступающими против него странами. Так называемая "ось зла" приобрела более четкие очертания.

Имеется тенденция к более тесному союзу между такими странами, как Россия, Китай, Иран, и их сателлитами, в частности Северной Кореей, Беларусью,

– заметил Желиховский.

Эксперт-международник подытожил тем, что в следующем году Украина наконец-то может получить дальнобойное оружие. Это должно приблизить деоккупацию территорий и победу.