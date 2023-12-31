Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський наголосив 24 Каналу, що загалом 2023 рік ознаменувався масштабними конфліктами й війнами, а також політичною та економічною турбулентністю. Рік, що минає, мав стати переломним для російсько-української війни, але ці надії з різних причин не справдились.

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"Для мене головною подією було те, що, попри навіть певне зменшення й скепсис, допомога триває і коаліція навіть збільшується. Україна змогла привернути увагу не лише західної спільноти, а й країн, які належать до Глобального Півдня", – зазначив Желіховський.

Як відомо, 10 грудня Володимир Зеленський був присутнім на інавгурації президента Аргентини Хав'єра Мілея, а перед цим відвідав Кабо-Верде.

Ба більше, незабаром можуть провести глобальний саміт миру, де, ймовірно, досягнуть консенсусу щодо допомоги Україні й бачення фінішу війни.

Специфічні відносини з Польщею

Від початку року відносини України із західними сусідами набули дещо кризового характеру, що особливо помітно за Польщею.

Зокрема, у контексті і зернової кризи, і ситуації з польськими перевізниками, і їхнім перекриттям кордонів,

– перелічив Желіховський.

Але в країні змінився уряд – і є надія, що наші відносини поліпшаться. Адже Дональда Туска вважають єврооптимістом і давнім другом України.

Вибори на Заході

Цей рік був ознаменований дуже непростими політичними подіями, зокрема і виборами, і підготовкою до наступних виборів, як у США.

У західному світі ті чи ті політики використовують ситуацію у світі, зокрема російсько-українську війну, для досягнення якихось своїх політичних цілей. Це тривожна тенденція, і 2024 рік буде ще складнішим у цьому плані,

– вважає Желіховський.

Але також є позитив у тому, що до влади приходять дружні до України політики.

Збільшення поляризації у світі

У світі збільшується розрив між західним світом і країнами, які виступають проти нього. Так звана "вісь зла" набула чіткіших обрисів.

Має місце тенденція до тіснішого союзу між такими країнами, як Росія, Китай, Іран, і їхніми сателітами, зокрема Північною Кореєю, Білоруссю,

– зауважив Желіховський.

Експерт-міжнародник підсумував тим, що наступного року Україна нарешті може отримати далекобійну зброю. Це має наблизити деокупацію територій і перемогу.