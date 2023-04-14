Планы Патрушева и Герасимова саботировать войну и рак у Путина: новое из "утечки" Пентагона

СМИ раскрыли интересные детали вероятного слива "секретных документов" Пентагона. В них говорится о расколе российского руководства.

Секретарь Совета национальной безопасности России Николай Патрушев и начальник Генерального штаба армии России Валерий Герасимов могли участвовать в саботаже военных действий. Они пытались поскорее закончить войну между Россией и Украиной.

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Что предполагал их план

Герасимов и Патрушев планировали саботировать войну против Украины и завершить ее. Для этого они намеревались перебросить войска на Юг.

Издание отмечает, что для реализации плана по прекращению войны они назначили дату, когда кремлевский диктатор Путин, страдающий от онкозаболевания, должен был начать курс химиотерапии и не смог бы влиять на происходящее.

Однако Герасимов в последний момент передумал. К слову, в DW подчеркнули, что подтверждений этой информации им найти не удалось.

Подозреваемого в утечке данных Пентагона задержали