Связи с Деркачем и удары по энергетике: кто такой Герман Галущенко – новый министр юстиции

17 июля 2025 года Украина получила новое правительство, в котором в качестве министров оказались давно знакомые персонажи. Один из них – новый министр юстиции Герман Галущенко, который в предыдущем Кабмине был министром энергетики.

24 Канал объясняет, почему это на первый взгляд странное изменение не должно удивлять, а также рассказывает биографию господина Галущенко.

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Биография Германа Галущенко

Герман Валерьевич Галущенко родился 1 мая 1973 года во Львове. Он выпускник 1995 года Львовского университета (ныне – Львовский национальный университет имени Ивана Франко), имеет диплом с отличием по специальности "Правоведение". Также он в 2001 году окончил Украинский государственный университет финансов и международной торговли и получил диплом магистра международного менеджмента.

В том же 2001 году Галущенко на юрфаке Киевского национального университета защитил диссертацию и получил научную степень кандидата юридических наук.

Темой работы молодого юриста стали международные договоры Украины о правовой помощи в гражданских делах. При этом автор отмечал, что не только высветил проблему действия норм международных договоров и их соотношение с нормами внутреннего законодательства, но и предложил новый подход к структуре международных договоров Украины.

Прокуратура во Львове, Банковая, МИД и скандалы

Думать над решением важных международных юридических коллизий Герман Галущенко начал после увольнения из прокуратуры в родном Львове, где он был помощником прокурора в Прокуратуре Львовской области, и после переезда в Киев. В столице Украины Герман Галущенко начал работать в Министерстве иностранных дел, причем на самых низких должностях: был атташе, а затем третьим секретарем договорно-правового управления МИД.

Пробыв в министерстве меньше года, но побыв представителем Украины в комитете Совета Европы по борьбе с коррупцией, Галущенко дальше пошел на карьерное повышение в секретариат президента Украины и задержался на Банковой на долгие 13 лет, где успел поработать с Кучмой, Ющенко и Януковичем. Правда, не напрямую, а на неполитических и, если хотите, технократических должностях.



Герман Галущенко / фото mev.gov.ua

В структуре, которая сейчас превратилась в Офис Президента, Галущенко последовательно работал старшим консультантом, главным консультантом, заведующим отделом и дошел до заместителя руководителя департамента. За работу в АП Герман Галущенко почетное звание "Заслуженный юрист Украины" (2004) и государственную награду Орден Даниила Галицкого (2009), основанием для получения которой является "значительный личный вклад в развитие Украины, добросовестное и безупречное служение Украинскому народу".

Важное о скандалах! Во время упомянутого служения чиновник АП на общественных началах был помощником также нардепа 6-го созыва (2007 – 2012) от тогда модной, а ныне запрещенной "Партии регионов" Юрия Каракая. Сейчас этот факт в официальной биографии чиновника не упоминается, зато упоминания о нем остались на сайте "Честно". Впрочем, на этот период приходятся и более "зашкварные" дела.



В частности, журналисты издания "Левый берег" утверждали, что в 2006 – 2007 годах Галущенко якобы тайно возглавлял юридическую службу "Энергоатома", которой тогда руководил скандальный сын главы СБУ времен Кучмы Андрей Деркач (ныне – официально разоблачен СБУ как российский шпион и действующий сенатор России). Якобы Галущенко входил в группу влияния Деркача и долгие годы был его человеком. Сам Галущенко эти обвинения отрицает, при этом доказательств никто из многочисленных критиков чиновника так и не предоставил.

В 2011 году Галущенко оставил АП и перешел на понижение в Министерство здравоохранения Украины, где работал главным юридическим консультантом ГП "Государственный экспертный центр". Впрочем, уже через несколько месяцев господин Герман оставил Минздрав и перешел к работе в Министерстве юстиции, где занимал должность помощника министра юстиции Александра Лавриновича, а затем директора департамента судебной работы.

Его главным профилем деятельности были международные споры и арбитражи с иностранными инвесторами. В частности, в это время продолжалось дело "Татнефти", когда россияне подали иск против Украины из-за потери контроля над Кременчугским НПЗ.

Окончательного решения по делу Галущенко не дождался, потому что не нашел общего языка с новым министром и яркой представительницей донецкой юридической школы Еленой Лукаш и уволился, а уже в июле 2013-го стал исполнительным директором по правовому обеспечению ГП НАЭК "Энергоатом".

Галущенко не задержался долго и здесь – чиновник уволился с этой должности в апреле 2014 года (не дожидаясь принятия закона о люстрации чиновничества времен Януковича) и сосредоточился на частной практике (был управляющим партнером адвокатской компании "ИЛА") и преподавательской деятельности, которую начал еще в 2012 году в Институте международных отношений (в народе этот вуз известен по русскоязычной аббревиатуре КИМО) Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В ведущем дипломатическом вузе страны Герман Галущенко получил позицию доцента кафедры международного частного права.

Кроме того, Герман Галущенко присоединился к международной команде юристов во главе с американской компанией Covington & Burling LLP и участвовал как эксперт в делах, которые рассматривал Международный суд ООН за нарушение россиянами конвенций о финансировании терроризма (Донбасс) и расовой дискриминации (Крым).

Эксперт представлял Украину на международных переговорах и конференциях, в частности был привлечен как арбитр от Украины в Международном центре решения инвестиционных дел в Вашингтоне.

Служба при президентстве Зеленского и "незаконные премии"

На государственную службу Галущенко вернулся уже при президенте Зеленском. В 2019 году он был одним из кандидатов на должность госсекретаря в Министерстве экономики, но не прошел по конкурсу. Зато в мае 2020 года ему повезло больше и он получил назначение на должность вице-президента "Энергоатома".

Обратите внимание! Тогда же Галущенко обвинили, что он якобы незаконно получил 278 000 гривен премии, на которую не имел права. Будто бы Галущенко задним числом сдал экзамен по радиационной безопасности, что и стало поводом для назначения финансового поощрения. Но бюрократические разборки завершились ничем. Не в последнюю очередь из-за скандальной репутации персонажей в лице народных депутатов и одновременно "сливных бачков", которые эту историю разгоняли.

Не нашли подтверждения и заявления общественного активиста и политического лоббиста Виталия Шабунина о том, что Галущенко сделал "Энергоатом" убыточным в угоду компаниям олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского и якобы позволил им зарабатывать по 65 миллионов гривен в неделю.

Уже через год, 29 апреля 2021 года, – Галущенко был назначен министром энергетики Украины. На этой позиции он заменил Юрия Витренко, который перебрался в "Нафтогаз".

За назначение Германа Галущенко министром отдали свои голоса сразу 305 народных избранников. При этом, похоже, далеко не все из них знали, за кого отдают свой голос, ведь, например, тогдашний спикер Разумков не с первого раза назвал фамилию кандидата на должность, и Галущенко у него стал Галушко. Правда, это никак не навредило голосованию.

В новом качестве Герман Галущенко стал частым гостем в Офисе Президента: на фоне других чиновников доцент КИМО выглядел белой вороной, а коммуникабельность и талант объяснять сложные вещи простым языком сделали его фаворитом руководителей государства, в частности первого помощника президента Сергея Шефира (сам Галущенко это категорически отрицает).

Он был неоднократно участником рабочих совещаний по ситуации в энергетике и зарекомендовал себя как профессиональный человек,

– глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия объясняет, почему Офис Президента сделал ставку на Галущенко.

Именно поэтому, когда появилась необходимость провести рокировку в "Нафтогазе" и заменить Коболева на Витренко, кандидатура Галущенко появилась едва ли не первой в качестве нового министра энергетики. Перед назначением депутаты дали чиновнику дружеский приказ уменьшить тарифы. С ответом юрист-атомщик не замедлил и пообещал задачу выполнить, более того, он заявил, что уже имеет четкий план, как это сделать.



Галущенко с представителями МАГАТЭ / фото с фейсбук-страницы политика

Но реализации амбициозных планов новому министру помешало полномасштабное российское вторжение. После провала под Киевом и Харьковом, а также потери Херсона россияне перешли к стратегии ракетных и дроновых ударов по объектам критической инфраструктуры.

Поэтому НПЗ, ТЭЦ, ГЭС, а иногда даже АЭС стали для россиян основными целями атак. Чтобы осуществить давнюю мечту российской пропаганды об Украине замерзающей, оккупанты направили тысячи ракет и дронов. Впрочем, их план провалился и "хохлы не замерзли".



Герман Галущенко / фото с фейсбук-страницы политика

Благодаря ВСУ и силам ПВО, мужеству и подвигу героев из ГСЧС и их собратьев энергетиков, международным партнерам, гуманитарным организациям и всем людям доброй воли украинская энергетическая система выстояла и не упала.

За все эти годы Германа Галущенко ругали и критиковали, иногда – справедливо, но также справедливым является признание факта, что за 3,5 года полномасштабного вторжения именно он возглавлял Министерство энергетики, а значит, имеет полное право разделить с другими героями ответственность за, без всякой иронии, подвиг.



Галущенко в компании Зеленского, Ермака и Шмыгаля / фото с фейсбук-страницы политика

Сам министр, уходя с должности, предоставил подробный отчет по итогам своей работы, указав, что главным результатом видит не только восстановление разрушенного россиянами, но создание стратегического фундамента европейского энергетического будущего – без зависимости от российских ресурсов.

Мы выстояли. И идем дальше – более сильные, опытные и более сплоченные, чем когда-либо,

– Герман Галущенко прощается с Министерством энергетики.

В июле 2025 года Германа Галущенко ждет новая смены работы. Он стал министром юстиции в правительстве Юлии Свириденко. Назначение человека, который хорошо знает работу этого учреждения изнутри, а государственную службу – буквально с самых низов, выглядит вполне логичным. Также следует учитывать высокий уровень экспертности Галущенко в области международного права, что безусловно пригодится в свете не только будущих исков к России и выплаты ею репараций, но и для евроинтеграции нашего государства и получения ею членства в ЕС и НАТО.

Поэтому назначение Галущенко – это не синекура и не отдых после "проклятой вахты" в Минэнергетики, а приглашение к новому раунду интенсивной работы.

Семья, личная жизнь и декларация

Герман Галущенко был женат на Ольге Богдановой. У пары трое детей: Максим, Вероника и Стефания. Впрочем, в декларации министра за 2022 год сведений о жене уже нет, зато в декларации за 2023 год есть четвертый ребенок – мальчик по имени Лев. Указано, что он родился в Швейцарии.

В собственности Герман Галущенко имеет жилой дом в престижном поселке Большая Солтановка в Фастовском районе площадью 319,7 квадратного метра (приобрел в 2014 году за 835 541 гривну или 67 тысяч долларов), квартира в столице на 45,5 квадратного метра, а также 3 земельных участка в Большой Солтановке размерами 1885, 2112 и 927 квадратных метров соответственно.

У чиновника был Mercedes GLS-350 2017 года выпуска, в распоряжении жены – Range Rover Velar 2018 года, приобретенный за более чем 2,2 миллиона гривен. Впрочем, в последней декларации сведения об авто отсутствуют.

Зарплата министра за 2024 год составляет 1 594 463 гривен, за преподавание в КИМО он дополнительно заработал еще более 200 тысяч гривен. Еще 3,135 миллиона гривен прибыли Галущенко задекларировал как гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам, от Международного арбитражного суда при Международной торговой палате.

Денежные активы, задекларированные Галущенко, составляют:

169 000 долларов и 604 000 гривен наличными;

4 904 025 гривен и 5072 евро на счету в Ощадбанке;

34 805 гривен и 63 675 долларов на счету в Приватбанке.

Согласно государственным реестрам, Герман Галущенко является учредителем или бенефициаром нескольких общественных организаций.