В Германии задержали более 200 нелегалов из Ирака, – Бураков о шантаже мигрантами от Лукашенко
Источник:24 канал
Литва и Польша пытаются сдержать поток нелегалов со стороны Беларуси. Однако мигрантам все равно удается попадать в Европу.
Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал белорусский журналист Александр Бураков. Он отметил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ведет гибридную войну с Европой.
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"Уже 200 иракцев задержали полицейские в Германии. Как бы ни боролись с нелегальной миграцией, на самом деле эти люди все-таки попадают в Германию. Это проблема", – сказал Бураков.
Как в Беларуси обманывают мигрантов
Журналист отметил, что на последней встрече канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию с Беларусью, поскольку там на самолетах привозят иракцев в Минск.
"Там очень интересные истории. Говорят, что ты приедешь в Минск, оттуда доедешь до границы, а там сразу будет Германия. Людей просто обманывают", – отметил Бураков.Справка. Меркель встретилась с Путиным 20 августа 2021 года в Москве. Они обсудили события в Афганистане, "Северный поток-2", Украину и российского оппозиционера Алексея Навального.
Александр Бураков о ситуации в Беларуси: смотрите видео
Что известно о нелегалах на границах Беларуси, Литвы и Польши
- После задержания оппозиционера Романа Протасевича Евросоюз ввел санкции против режима Лукашенко.
- После этого он сообщил, что не будет сдерживать нелегалов, направляющихся в Европу. Однако есть доказательства, что белорусские пограничники доставляют мигрантов к границам с Евросоюзом.
- Литва из-за ситуации с нелегалами с 3 июля по 10 ноября объявила чрезвычайное положение.
- Чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью предложил ввести и польский премьер Матеуш Моравецкий.
- Ранее Польша начала строить стену, чтобы отгородиться от Беларуси.