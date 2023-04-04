Очень стыдно, – в Германии извинились за опоздание с поставкой оружия в Украину

Вицеканцлер Германии и министр экономики Роберт Габек извинился за опоздание в поставках оружия в Украину. Чиновник отметил, что ему стыдно из-за этого.

Соответствующее заявление Роберт Габек сделал 4 апреля. Это произошло во время встречи с президентом Владимиром Зеленским.

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Немецкий политик извинился за опоздание в поставках оружия

Вицеканцлер и министр экономики Германии отметил, что Берлин начал массово оказывать военную помощь Украине слишком поздно.

Роберт Габек отметил, что Украина объяснила, – угроза войны была реальной: Он пояснил: "К тому времени мы только начали дебаты в Германии о том, что мы должны поддержать Украину еще и оружием. Тогда Германия не могла или не хотела этого делать".

Мне очень стыдно за все это… Часть моей работы в прошлом году заключалась в том, чтобы помочь Украине предоставить оружие как можно быстрее и в максимальном количестве,

– заявил политик.

Следует добавить, что Роберт Габек прибыл в Украину для переговоров руководством 3 апреля. Чиновник отмечал, что цель этого визита – дать Украине сигнал, что Германия верит в победу над Россией.

Роберт Габек извиняется за то, что Германия позже передала помощь Украине: смотрите видео Yuliya Seidel с 00:40

Военная помощь от Германии