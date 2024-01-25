Британцы давят: как Лондон мотивирует Шольца предоставить Украине ракеты Taurus
Великобритания готова передать Украине ракеты Storm Shadow, но при условии, что немецкие ракеты отправятся на английские склады. Таким образом Лондон предложил Германии компромисс в решении дилеммы с Taurus.
Британцы своеобразно давят на Шольца. Об этом в разговоре с 24 Каналом сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.
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"Британцы таким образом демонстрируют, мол, если ты не можешь, давай хоть мы как-то поможем. Потому что потом заплатишь в четыре раза больше", – отметил политтехнолог.
Политическая позиция
В политическом мире европейские страны борются за свое лидерство. В частности, Великобритания, Франция и Германия. Последняя, по словам Тизенгаузена, постепенно это лидерство отдает.
"В чем цинизм политики – пользуются слабым и неудобным положением Шольца. Но такой легкий шантаж, где можно нажать, может пойти нам на пользу", – добавил он.
Отметим, инициатива Великобритании может решить проблему того, что Германия не может предоставить Украине дальнобойные ракеты. А передача Taurus Лондону может обойти политические нюансы.
Taurus для Украины: последние новости
- 17 января Бундестаг не одобрил предоставление Украине ракет Taurus. Впрочем, военные эксперты утверждают, что передача дальнобойных ракет может совпасть с получением западной авиации.
- Ранее в Бундестаге отмечали, что нарастить производство ракет Taurus пока невозможно. Но представители Taurus Systems отметили, что могут начать производство в кратчайшие сроки. Вопрос в заказе клиента.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что дальнобойные ракеты нужны не для того, чтобы нападать на Москву. Оружие нужно для уничтожения вражеской военной инфраструктуры и техники за линией фронта на территории нашей страны.