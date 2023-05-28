До Москвы достанет: какие мощные ракеты Украина запросила в Германии

Украина обратилась к Германии с просьбой предоставить дальнобойные ракеты TAURUS. Был отправлен соответствующий запрос. Страна подтвердила его, рассмотрит и определит, сколько сможет предоставить ракет.

Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он отметил основные преимущества данного вооружения.

Смотрите также ATACMS от США или Taurus от Германии: кто быстрее решится предоставить Украине ракеты

Основные характеристики TAURUS

TAURUS – немецкая ракета воздушного базирования с дальностью полета более 500 километров. Она является аналогом франко-британской Storm Shadow.

Она имеет 400 килограмм тротила. Как отмечают некоторые обозреватели, до Москвы достанет,

– сказал военный эксперт.

Данная ракета эффективна против защитных целей, таких как командные пункты, бункеры и склады с боеприпасами. Вместе с тем важно, что она малозаметна и низко летит.

"Storm Shadow повторяет рельеф местности и буквально крадется по земле. Она почти незаметна для радиолокационных систем, а корпус, выполненный по уникальной технологии, делает ее почти невидимой. Я так понимаю, что TAURUS может лететь выше, но она относится к малозаметному классу ракет и соответственно одна из главных ее задач – поражение защищенных целей ПВО", – добавил Жданов.

Олег Жданов о ракетах TAURUS от Германии: смотреть видео

Какие еще ракеты может получить Украина: последние новости

Украина может получить от Великобритании еще сотни дальнобойных ракет. Речь идет о "Хане", SLAM-ER, итальянском и французском вариантах SCALP EG, дальность поражения которой достигает до 560 километров.

Франция может предоставить Украине дальнобойные ракеты Scalp, являющиеся аналогом Storm Shadow. Президент Эммануэль Макрон в интервью одному местному изданию намекнул, что рассматривается такая возможность.

Ранее говорилось о передаче дальнобойных ракет Storm Shadow от Великобритании. В интервью советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявлял, что они уже в Украине.

Отметим, по данным издания Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, поставки Украине немецких ракет президент Владимир Зеленский и канцлер Олаф Шольц обсуждали еще в Берлине в начале мая.