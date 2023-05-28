Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він наголосив на основних перевагах даного озброєння.
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Основні характеристики TAURUS
TAURUS – німецька ракета повітряного базування з дальністю польоту більш ніж 500 кілометрів. Вона є аналогом франко-британської Storm Shadow.
Вона має 400 кілограмів тротилу. Як відзначають деякі оглядачі, до Москви дістане,
– сказав військовий експерт.
Дана ракета ефективна проти захисних цілей, таких як командні пункти, бункери і склади з боєприпасами. Разом з тим важливо, що вона малопомітна і низько летить.
"Storm Shadow повторює рельєф місцевості і буквально крадеться по землі. Вона майже непомітна для радіолокаційних систем, а корпус, виконаний за унікальною технологією, робить її майже невидимою. Я так розумію, що TAURUS може летіти вище, але вона відноситься до малопомітного класу ракет і відповідно одна з головних її задач – ураження захищених цілей ППО", – додав Жданов.
Олег Жданов про ракети TAURUS від Німеччини: дивитись відео
Які ще ракети може отримати Україна: останні новини
- Україна може отримати від Великої Британії ще сотні далекобійних ракет. Мовиться про "Хан", SLAM-ER, італійський та французький варіанти SCALP EG дальність ураження якої сягає до 560 кілометрів.
- Франція може надати Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогом Storm Shadow. Президент Еммануель Макрон в інтерв'ю одному місцевому виданню натякнув, що розглядається така можливість.
- Раніше мовилося про передачу далекобійних ракет Storm Shadow від Великої Британії. В інтерв'ю радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявляв, що вони вже в Україні.