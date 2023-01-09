У Шольца ответили, отправят ли в Украину танки Leopard
Источник:Sky News
В Германии решили внести ясность в вопросе вероятных поставок Украине танков Leopard. Пока в Берлине не планируют передавать Украине Leopard.
Тему танков для Украины во время брифинга прокомментировал официальный представитель правительства Германии. Он заявил, что "на данный момент у Германии нет планов по отправке танков Leopard 2 в Украину".
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Заявление пресс-секретаря немецкого правительства прозвучало после того, как министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин не может исключить поставку танков Leopard.
Украина с самого начала полномасштабного вторжения России стремится получить танки Leopard. Однако в правительстве канцлера Олафа Шольца заявили, что не будут принимать самостоятельно решения по танкам.
Украина может получить танки от других союзников. В частности, передать Украине немецкие Leopard могут Польша и Финляндия. Соответствующую информацию сообщили 7 января.
В Польше заявили, что могут передать Украине несколько десятков танков. В понедельник, 9 января, президент Польши Анджей Дуда собирает СНБО, где обсудят войну в Украине
Франция, США и Германия окажут военную помощь Украине
- В начале января стало известно, что Франция предоставит Украине легкие танки AMX-10 RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion. Кроме того мощную помощь объявили США и Германия.
- В частности, 5 января президент США Джо Байден поговорил с канцлером Олафом Шольцом. По результатам разговора Шольц сообщил, что Германия решила предоставить Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и 40 боевых машин Marder. Это оружие Украина должна получить до конца марта.
- В то же время США передадут Украине БМП "Брэдли".