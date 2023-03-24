Германия передала Киеву новый пакет военной помощи: туда впервые вошли бронемашины Dachs

24 марта 2023, 13:40
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Источник:

Федеральное правительство Германии

Германия предоставила Киеву новый пакет военной помощи, в который вошли машины Dachs, запасные части для Leopard, Marder и другой техники.

Решение было обнародовано 24 марта. В список вошли также системы обнаружения беспилотников.

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Какую помощь предоставит Украине Германия

Федеральное правительство Германии заявило, что в этот раз Украине предоставят:

  • 3 бронемашины Dachs;
  • 70 пулеметов MG3, устанавливаемых на танках Leopard 2 и боевых машинах Marder (30 – Германия уже передала);
  • запчасти для танков Leopard и машин Marder.

Кроме того, Украина получит еще 60 систем обнаружения дронов. Перед этим Киеву уже предоставили 30 систем.

В правительстве добавили, что дроны и Dachs – поставит промышленность, остальное – из запасов Бундесвера.

Более того, официально известно, что финансирование инициативы по развитию потенциала безопасности составляет 2,2 миллиарда евро на 2023 год. Там отметили, что в 2022 году было 2 миллиарда евро.

"Средства направят в первую очередь на поддержку Украины. В то же время они будут использованы для финансирования увеличенных обязательных взносов Германии в Европейский фонд мира (EPF), который, в свою очередь, идет на возмещение государствам-членам ЕС расходов, которые они несут при предоставлении поддержки Украине", – отметили в правительстве.

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Автор: Діана Квасневська